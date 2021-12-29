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Барнаульский невролог рассказала, как восстановить память после COVID-19

, ИА "Амител"
Стресс, гипоксия и разрушение нейронных связей во время болезни – всё это приводит к проблемам с ментальными способностями после выздоровления
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Невролог Диагностического центра Алтайского края Наталия Федюнина рассказала, как восстановить память после коронавируса. В беседе с "Алтапрессом" она отметила, что на ментальные способности влияет стресс, гипоксия при поражении лёгких и сам вирус, который способен разрушать нейронные связи в мозге.

Как отметила эксперт, при коронавирусе нарушается декларативная память, которая отвечает за запоминание новых фактов. В результате человек забывает как некоторые детали, которые уже знал, так и испытывает сложности с запоминанием новых. Сопутствующий симптом – повышенная утомляемость, особенно если речь идёт об интеллектуальной работе.

"Если человек чувствует себя в целом неплохо, но отмечает, что становится забывчив, то можно попробовать разные методики для тренировки памяти. Упражнений довольно много, самая элементарная техника – заучивание стихов", – заявила Федюнина.

При большей выраженности симптомов человеку стоит пройти самотестирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Она покажет, нужно ли обращаться к неврологу или психотерапевту, которые при наличии отклонений назначат необходимую терапию.

В целом после перенесённого заболевания медик посоветовала больше отдыхать, хорошо питаться, чаще быть на свежем воздухе и высыпаться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

29.12.2021 13:00
- гость -

Перечитал статью дважды. Вы не забыли написать ту часть где медик активно уговаривал всех прививаться?

29.12.2021 13:13
- гость -

У тех кто ещё не привился,наблюдаются различные фобии.Он начинает часто оглядываться,поводить головой,у него приоткрывается рот и одно из век начинает непроизвольно дёргаться,потом другое .Есть только один выход из этого состояния.И вы знаете какой.

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