Каждый одиннадцатый россиянин с ужасом ожидает наступления Нового года и выражает своё негативное отношение к нему. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob.

Согласно результатам опроса, негативно относятся к новогодним торжествам более 6% граждан, а более 3% заявили, что ненавидят праздник, передаёт ТАСС.

Специалисты портала отмечают, что основной причиной респонденты называют одиночество. У многих отрицательные эмоции новогодних каникул связаны с очередями в магазинах, пробками на дорогах и с всеобщей суетой.

Тем не менее каждый четвёртый россиянин сказал, что любит Новый год из-за долгих выходных, а также за веселье и приятные хлопоты.

Многие респонденты отметили, что им нравится в это время отдыхать и наслаждаться общением с семьёй и друзьями.

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