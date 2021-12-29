Жительница Барнаула незаметно украла рабочий планшет у мерчендайзера

В Барнауле женщина незаметно украла планшет у представителя торговой компании. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мерчендайзер приехала в розничный магазин для раскладки товара и во время работы положила служебный планшет стоимостью 48 тысяч рублей на полку с товарами.

На некоторое время женщина отвлеклась и уже через пару минут обнаружила отсутствие техники, после чего обратилась в полицию. Правоохранители проверили камеры наблюдения и увидели, что кражу совершила покупательница магазина. Она подошла к полкам с продуктами, забрала планшет и ушла в неизвестном направлении.

Полицейские оперативно задержали ранее не судимую 55-летнюю женщину, а планшет изъяли и вернули мерчендайзеру. Теперь похитительнице грозит до двух лет лишения свободы.