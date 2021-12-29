Жительница Барнаула незаметно украла рабочий планшет у мерчендайзера

В Барнауле женщина незаметно украла планшет у представителя торговой компании. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мерчендайзер приехала в розничный магазин для раскладки товара и во время работы положила служебный планшет стоимостью 48 тысяч рублей на полку с товарами.
На некоторое время женщина отвлеклась и уже через пару минут обнаружила отсутствие техники, после чего обратилась в полицию. Правоохранители проверили камеры наблюдения и увидели, что кражу совершила покупательница магазина. Она подошла к полкам с продуктами, забрала планшет и ушла в неизвестном направлении.
Полицейские оперативно задержали ранее не судимую 55-летнюю женщину, а планшет изъяли и вернули мерчендайзеру. Теперь похитительнице грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
служебный планшет стоимостью 48 тысяч рублей...
Максимум 5 тысяч .И не надо ля-ля.
Лежит товар на полке,ценника нет,человек не заплатил.Ведь в каждом магазине написано,мы продадим товар по той цене, что на ценнике?
Ведь в каждом магазине написано,мы продадим товар по той цене, что на ценнике?
Пруф можно?