Смартфон по подписке. МегаФон запустил новую систему продаж IPhone, Samsung и Xiaomi

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволит абонентам регулярно менять свои гаджеты на более новые, экономя до 30% от их стоимости. Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы, но уже в начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счёта клиента вместе с абонентской платой. А через 12 месяцев, когда сумма выплат составит 70%, абонент может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

"В третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях. Модель подписки – ещё один выгодный вариант для абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях", – комментирует генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Топовые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои девайсы.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнёром в проекте выступает компания ЦФТ.