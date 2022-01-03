Барнаульская горэлектросеть в свой юбилей дарила подарки

Любой посетитель клиентского офиса АО "Барнаульская горэлектросеть в период с 21 по 29 декабря мог стать счастливым обладателем подарка от энергетиков. Предновогодняя декада для сотрудников БГЭС ознаменована тремя важными событиями: 21 декабря – день рождения компании, 22 декабря – профессиональный праздник День энергетика и, конечно же, приближающийся Новый год. Кстати 2021 год стал для Барнаульской горэлектросети юбилейным, компании исполнилось 60 лет. Это и послужило поводом для вручения подарков. Название акции совпадает со слоганом компании: "С нами всегда светло!"

"Предновогодняя декада всегда ознаменована для нас большим числом посетителей. Только за эти дни мы приняли свыше 1000 абонентов, не говоря уже о том, сколько к нам приходит просто посетителей за консультацией. Традиция начинать новый год без старых долгов у многих абонентов закреплена годами. Кто-то же спешит завершить сделки, чтобы продать или купить недвижимость. Причин много, поэтому декабрь всегда для нас особенно насыщен. Каждый посетитель приходит чаще всего с намерением оставить незавершённые дела в уходящем году, чтобы отметить Новый год новыми планами и новыми событиями. Приятно, что в этом году акция длилась почти десять дней. Очень многие посетители, даже самые хмурые, уходили от нас с улыбкой и добрыми пожеланиями. Безусловно, одарить каждого мы не смогли, но те, кто стал счастливым обладателям подарков, были удивлены и очень нам благодарны. Нам же было приятно в свой юбилей принимать поздравления и добрые пожелания", – отметила руководитель отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова.

Всего энергетики подарили свыше 500 подарков. В них вошли сертификаты в супермаркет (150 шт.) и наборы с алтайским мёдом и кедровыми орехами.

Барнаульская горэлектросеть была основана 21 декабря 1961 года. Сегодня БГЭС – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. Является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Алтайском крае, действует на территории Барнаула и пригородных посёлков. Барнаульская горэлектросеть обслуживает свыше 243 тысяч абонентов, из них более 6000 предприятий. На протяжении своей истории Барнаульская горэлектросеть неоднократно признавалась лучшим предприятием жилищно-коммунального хозяйства России.