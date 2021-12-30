Уходящий год был богат не только на крупные политические события (о главных из них читайте тут), уголовные дела и очередные "посадки" (подробнее о тех, кто нарушил закон, смотрите здесь). 2021-й нас порадовал яркими фразами от политиков: депутатов, губернаторов, премьер-министра и президента. Они шутили, проводили образные сравнения, строжились на подчинённых, философствовали, мечтали, раздавали советы и рассуждали о будущем. Amic.ru собрал самые запоминающиеся цитаты года, многие из которых уже стали афоризмами. Посмотрите на них внимательно и ещё раз убедитесь, как нестандартно мыслят и говорят те, от кого зависит развитие государства.