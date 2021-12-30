Иллюстрации из свободных источников

Новый год ворвётся в наши двери уже завтра. Не знаете, как оригинально поздравить с праздником? Мы собрали несколько приятных стихов и открыток к этому дню. Не обошли и символ 2022 года, и наболевшую тему коронавируса. Порадуйте своих родных и знакомых. С наступающим, друзья!

Возвращаем срочно в моду

Все тигровые цвета!

Году новому в угоду

Наряжаем телеса!

Чтоб тигровые наряды

Привлекали страстью глаз,

Их короче сделать надо,

Подчеркнув бедро и таз.

Зону бюст не прикрываем,

Тигры любят декольте.

Вы теперь богиня рая

Или дама варьете.

Верьте, ваш удастся праздник

В новогодний главный час.

Муж, как тигр, полный страсти

С рыком кинется на вас!

Полосатый, мягкий, хищный,

Тигр всем защитник личный.

Тигра год спешит к вам дом,

Он наполнит дом добром.

Пусть и вам несёт он счастье

И удачу в одночасье.

Поздравляю с Новым годом,

Если что, я с QR-кодом!

С Новым годом! В тренде – тигры!

В Инстаграме с рыком игры.

Тигр легко и ненапряжно

Обогнал котят домашних.

Потеснил он инста-кисок,

Он почти к Роналду близок,

Даже Бузова в бюстье

Всё равно в его хвосте.

Если тоже в топ хотите,

Тигра фоточки постите,

С Новым годом поздравляйте,

Веселитесь! Ставьте лайки!

Под курантов бой и крики

Поздравляю всех друзей!

Новый год пришёл великий

Куча двоек (2022) – юбилей!

Этот год сулит победы,

Удвоенье всяких благ,

Пнём под зад любые беды,

Мчимся к счастью на парах!

Если Тигр вас лизнёт,

То удачным будет год,

Если нежно замяучит,

Может, будет ещё круче.

Чтобы Тигр не рычал,

Наливай скорей бокал,

С Новым годом! Пьём за Тигра!

Чтоб веселье не утихло!

21-й год, увы, сложный был, ребята,

В этот 2022 – будет всё, как надо!

Мы за этот новый год сделаем всё разом,

Экономику поднимем, вылечим заразу.

Перегоним всех и вся в нанотехнологиях,

В каждом поле и на Марсе вырастим угодья.

Почему б не помечтать, помечтать-то можно,

Если очень пожелать – всё у нас возможно!

Новый год – пора чудес, чудо в нашей силе,

Будет счастье без границ – людям всей России,

Мы добьёмся всех высот и разбогатеем,

Здравствуй, праздник Новый год! Ждём, встречаем, верим!

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