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Весёлые поздравления с Новым годом

, ИА "Амител"
Поздравляю с Новым годом, если что, я с QR-кодом!

Иллюстрации из свободных источников

Новый год ворвётся в наши двери уже завтра. Не знаете, как оригинально поздравить с праздником? Мы собрали несколько приятных стихов и открыток к этому дню. Не обошли и символ 2022 года, и наболевшую тему коронавируса. Порадуйте своих родных и знакомых. С наступающим, друзья! 

Возвращаем срочно в моду
Все тигровые цвета!
Году новому в угоду
Наряжаем телеса!
Чтоб тигровые наряды
Привлекали страстью глаз,
Их короче сделать надо,
Подчеркнув бедро и таз.
Зону бюст не прикрываем,
Тигры любят декольте.
Вы теперь богиня рая
Или дама варьете.
Верьте, ваш удастся праздник
В новогодний главный час.
Муж, как тигр, полный страсти
С рыком кинется на вас!
 
 
Полосатый, мягкий, хищный,
Тигр всем защитник личный.
Тигра год спешит к вам дом,
Он наполнит дом добром.
Пусть и вам несёт он счастье
И удачу в одночасье.
Поздравляю с Новым годом,
Если что, я с QR-кодом! 
 
 
С Новым годом! В тренде – тигры!
В Инстаграме с рыком игры.
Тигр легко и ненапряжно
Обогнал котят домашних.
Потеснил он инста-кисок,
Он почти к Роналду близок,
Даже Бузова в бюстье
Всё равно в его хвосте.
Если тоже в топ хотите,
Тигра фоточки постите,
С Новым годом поздравляйте,
Веселитесь! Ставьте лайки!
 
 
Под курантов бой и крики
Поздравляю всех друзей!
Новый год пришёл великий
Куча двоек (2022) – юбилей!
Этот год сулит победы,
Удвоенье всяких благ,
Пнём под зад любые беды,
Мчимся к счастью на парах! 
 
 
Если Тигр вас лизнёт,
То удачным будет год,
Если нежно замяучит,
Может, будет ещё круче.
Чтобы Тигр не рычал,
Наливай скорей бокал,
С Новым годом! Пьём за Тигра!
Чтоб веселье не утихло! 
 
 
21-й год, увы, сложный был, ребята,
В этот 2022 – будет всё, как надо!
Мы за этот новый год сделаем всё разом,
Экономику поднимем, вылечим заразу.
Перегоним всех и вся в нанотехнологиях,
В каждом поле и на Марсе вырастим угодья.
Почему б не помечтать, помечтать-то можно,
Если очень пожелать – всё у нас возможно!
Новый год – пора чудес, чудо в нашей силе,
Будет счастье без границ – людям всей России,
Мы добьёмся всех высот и разбогатеем,
Здравствуй, праздник Новый год! Ждём, встречаем, верим! 

Источник.

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент +73852594466

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