Помогает мечтам сбываться. АЕМ Холдинг снял новогодний ролик для своих клиентов

АЕМ Холдинг – официальный дилер Toyota, Lexus, Volkswagen, Kia и сервисный партнёр Audi в Алтайском крае. В этом году компании исполнилось 15 лет.

АЕМ Холдинг благодарит всех своих клиентов и партнёров за доверие и поздравляет с наступающим Новым годом. Команда холдинга желает читателям amic.ru ярких эмоций и новых впечатлений в 2022 году.

Становление и развитие автомобильного холдинга началось в 2006 году, когда было заключено дилерское соглашение с маркой Volkswagen. В 2011-м компания открыла бренд Audi. В 2018-м – стала единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Алтайском крае. А в 2020 году в портфель холдинга добавился ещё один бренд родом из Кореи – Kia.

АЕМ Холдинг – официальный дилер

Kia

Телефон: 8 (3852) 282-282

Павловский тракт, 164

Toyota

Павловский тракт, 164а

Телефон: 8(3852) 23-23-23

Lexus

Павловский тракт, 164а

Телефон: 8(3852) 23-23-23

Volkswagen

Попова, 165

Телефон: 8(3852) 23-00-00