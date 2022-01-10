Новый год и город. Какие ЖК и коммерческие здания планируют построить в Барнауле в 2022-м

В ближайшие годы архитектурное "лицо" Барнаула изменится. Так, в городе начнут возводить 40-этажные небоскрёбы, сносить и застраивать частный сектор и аварийные кварталы, развивать мини-город на окраине краевого центра, "ставить" новые административные здания в центре. Часть из этих проектов долгосрочные: их реализация – перспектива ближайших лет. Однако некоторые амбициозные объекты начнут строить уже в этом году. Где они появятся и какими будут – в материале amic.ru.

Небоскрёбы на Речном вокзале

В 2022 году в Барнауле планируют начать застройку Речного вокзала. Ещё в 2020-м стало известно, что здание и земельный участок выкупила компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии). Девелопер долго не раскрывал свои планы на объект, однако затем заявил о строительстве ЖК на месте речпорта.

Весной и летом 2021-го немногочисленные общественники и архитекторы даже выходили на пикеты, где требовали от властей спасти здание от сноса. Однако в мэрии отвечали: Речной вокзал – это частная собственность, и владелец волен делать с ним то, что задумает.

А задумал застройщик строительство 40-этажных небоскрёбов. В конце ноября 2021 года девелопер представил общественности проект. Согласно концепции, ЖК будет состоять из двух башен, объединённых общим стилобатом. В нём разместят коммерческие помещения. Кровлю "пристройки" обещают сделать эксплуатируемой: на ней обустроят детские и спортивные площадки.

Также на территории ЖК построят административное здание, в котором предусмотрены частный детский сад на 80 человек и фитнес-клуб с бассейном. В проекте запланированы подземная стоянка и четырёхуровневый гаражный комплекс. На его крыше расположат спортивные площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, в зимний период будут заливать ледовый каток.

Во дворе ЖК возведут игровые площадки, спортивные зоны, воркаут с уличными тренажёрами, роллердром с трамплинами.

Застройщик обещает, что уделит внимание и общественным пространствам. Так, компания уже разработала проект городской набережной. Её возведут после окончания строительства ЖК. Прогулочная зона протянется вдоль нового жилого комплекса, а затем соединится с уже существующими благоустроенными частями городской набережной.

Сейчас компания завершает геологические изыскания. К строительству башен она планирует приступить в следующем году. Всего же на возведение ЖК может уйти до пяти лет.

ЖК в трамвайном депо

В этом году компания "Регионстрой" планирует приступить к возведению жилого комплекса на месте бывшего трамвайного депо № 1 (ул. Анатолия, 304). Проект ЖК впервые презентовали на градостроительном совете год назад – в январе 2021-го. Архитекторы, работавшие над концепцией микрорайона, продумали развитие не только этого участка, но и небольшого квартала в границах ул. Анатолия, ул. Загородной, пер. Крайнего. Сейчас здесь расположены частные дома и ветхие двухэтажки.

Проектировщики предложили построить в новом районе 16 домов высотой от 10 до 24 этажей и школу на 600 мест, а также сделать реконструкцию существующего детского сада и обустроить парковую зону с выходом к реке. По расчётам экспертов, в микрорайоне смогут проживать более 6 тыс. человек.

Члены комиссии одобрили представленный эскиз, и застройщик в феврале 2021 года приступил к разработке проекта планировки и межевания квартала.

Компания рассчитывала, что начнёт строительство первого дома осенью 2021-го, однако пока не может утвердить план застройки (окончательное решение выносит строительный комитет Барнаула).

Поэтому инвестор перенёс работы на 2022 год. Застраивать территории, на которых расположен частный сектор, девелопер пока не собирается.

"Сейчас есть проект планировки и межевания участка на ул. Анатолия, 304, мы уже третий месяц не можем его утвердить: есть замечания, нужны доработки. Не могу точно сказать по срокам. Компания придерживается уже существующего проекта, который проходил обсуждение на градсовете. Участок находится в собственности, дальше своего участка территорию мы пока не развиваем", – сообщил amic.ru главный инженер компании Евгений Головачёв.

Мини-город в поле

40 многоэтажных домов, девять школ, пять детсадов, торговый центр и другие объекты построят в квартале площадью 86 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. Земля принадлежит компании "Алгоритм". В конце 2021 года компания представила концепцию первых домов в микрорайоне, к строительству которых приступит в 2022-м.

Первый ЖК будет состоять из четырёх корпусов: трёх десятиэтажных домов, расположенных параллельно, одного 16-этажного высотного "акцента", а также двух административных зданий.

В отделке фасадов всех корпусов используется керамический и силикатный кирпич с последующей покраской. На территории жилого комплекса запроектированы площадки для игр детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей. Двор ЖК будет без машин: места для автомобилей предполагается разместить по периметру комплекса. Всего запроектировано 594 машино-места: 317 парковочных мест в границах ЖК, ещё 277 – на прилегающей территории. Детские площадки, входы в подъезды, лифты будут обеспечены видеонаблюдением.

Застройка участка 86 га рассчитана на 10-12 лет. В "мини-городе" планируют возвести пять детских садов по 330 мест, две школы на 1100 учащихся каждая, поликлинику, торговый центр, девять гаражей-стоянок вместимостью по 300 машино-мест. Обеспечат микрорайон и инженерной инфраструктурой: в плане предусмотрено строительство насосной станции, двух котельных, нескольких трансформаторных подстанций. Территориально участок разделён на три квартала.

В первом (именно его будут осваивать в ближайшие два-три года) планируется строительство десяти многоквартирных домов высотой 10-16 этажей (напомним, проекты первых трёх уже представили), детского сада и гаража-стоянки. В квартале № 2 проектом предусмотрено возведение 13 многоэтажек – 10, 16 и 23 этажа, двух детсадов, школы, гаража-стоянки, поликлиники.

Самый густонаселённый – третий квартал. В нём ожидается строительство 17 корпусов (10 и 16 этажей), двух детсадов, школы, трёх многоуровневых паркингов. Во всём микрорайоне отведены площади под зоны отдыха, скверы для прогулок и массовых мероприятий.

Застройка самого дорого квартала

Сразу два крупных застройщика Барнаула в 2022-м начнут застраивать микрорайон 2036. Он "прославился" как самый дорогой квартал. Летом 2020-го компания "Союз" купила его за рекордные 548 млн рублей: так дорого участки в городе ещё не продавали.

Работать в квартале застройщик будет совместно с компаний "Адалин", которой отдал часть участка. Оба девелопера уже представили проекты своих ЖК на градсовете.

"Союз" планирует возвести девять многоэтажных домов. Первые четыре появятся вдоль ул. 280-летия Барнаула. Для этой группы зданий переменной этажности (от 10 до 17) уже одобрено название – ЖК "Шотландия". Дома планируют возводить из железобетонных панелей. В отделке зданий планируют использовать несколько видов материалов, в том числе клинкерную и керамическую плитку, композитные панели, керамогранит.

Ещё шесть домов планирует возвести "Адалин". Они займут около трети всего квартала. ЖК, согласно проекту, состоит из двух кварталов – "А" и "Б", периметр которых образуют дома переменной этажности (от 7 до 27 этажей). В глубине жилых зон расположены шестиэтажные урбан-виллы: это односекционные одноподъездные дома, которые имеют либо квадратную форму, либо близкую к квадратной. У подножья урбан-вилл и квартир многоэтажек, выходящих во дворы, запроектированы палисадники.

"Тихий" квартал

ЖК на окраине Барнауле – не единственный крупный проект-2022 от компании "Алгоритм". Девелопер также планирует застраивать огромный участок в центре Барнаула (в границах ул. Партизанской, Чернышевского, пер. Ядринцева и Революционного).

Ещё осенью 2020 года компания "Алгоритм", которая и планирует работать на площадке, выкупила более 15 участков с домами. Больше года объекты оставались заброшенными, но не забытыми: на территории был пункт охраны, чтобы участок не привлекал мародеров.

Сносить дома девелопер начал осенью 2021 года, а затем изменил и проект планировки микрорайона в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева. Документ, утверждённый в 2019 году, показывает перспективы развития территории. Согласно проекту, на участке "Алгоритма" должен был появиться многоквартирный Г-образный дом высотой от 6 до 16 этажей.

Однако в декабре 2021-го в проект планировки внесли изменения, и теперь вместо одного дома "Алгоритм" может построить три 17-этажные "свечки" на 700 квартир. Также в квартале построят площадки для отдыха взрослого населения, игр детей и занятий спортом, предусмотрено озеленение. На три дома запроектировано 180 машино-мест.

"Новая" площадь Сахарова

Не только жилые проекты изменят облик города. В 2022-м в Барнауле планируют построить корпус АлтГУ на пл. Сахарова. Концепцию объекта выбрали на архитектурном конкурсе (победил вариант руководителя мастерской "Классика" Александра Деринга), а затем компания "Архи Групп" совместно с Дерингом доработали проект и представили на градсовете.

Архитекторы предложили построить здание, состоящее из двух корпусов (северного и южного), соединённых пространством рекреации и коворкингом. На втором этаже запланированы столовая, библиотека и другие общественные пространства.

В одном из корпусов (северном) разместят учебные аудитории, гардероб. Предусмотрен также большой актовый зал на 700 человек. При этом актовый зал планируют сделать с эксплуатируемой кровлей. Например, летом предлагают её использовать как амфитеатр для проведения концертов.

В южном блоке запланированы только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны улицы Димитрова разместят двухуровневую парковку.

Архитекторы предусмотрели и благоустройство прилегающей территории. При строительстве здания придётся вырубить несколько десятков деревьев и кустарников. Взамен разработчики проекта обещают высадить новые деревья, а также установить лавочки и малые архитектурные формы.

Однако градсовет проект отклонил и отправил на доработку. Эксперты, помимо несоответствия градостроительным нормативам, обратили внимание, что 12-этажное здание – слишком высокое для площади Сахарова. К тому же оно, вероятно, создаст пробку на пересечении ул. Димитрова и пр. Социалистического. Сейчас авторы готовят обоснование на эти замечания, а после представят проект на повторное рассмотрение.

Также уже в середине января на пл. Сахарова начнут сносить резервуары для воды, расположенные здесь с 1920-х годов. Баки не используются с 1960-х и давно пришли в аварийное состояние.

К демонтажу собственник участка (территория принадлежит компании "Барнаульская крепость") планирует приступить после того, как на Сахарова разберут новогодний городок. Всего работы продлятся около двух месяцев.

Вместе с баками снесут и холмы, на которых находился парк "Барнаульская крепость". Последний закрылся в 2021 году из-за его малой востребованности и, следовательно, слабой окупаемости.

Сейчас прорабатывается план дальнейшего развития территории на площади Сахарова с учётом интересов жителей города, отметил руководитель "Барнаульской крепости" Андрей Козлов.

Новый ЦУМ

Ещё одной важным "нежилым" проектом в 2022 году станет строительство нового здания ЦУМа на пл. Советов. Собственник существующего трёхэтажного объекта – бизнесмен Евгений Ракшин – планирует снести его и возвести 18-этажную гостиницу с двухэтажным общественно-деловым центром.

На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырёхзвёздочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 100 машино-мест, дополнительно 28 парковочных мест появятся около здания (для этого снесут павильон, который сейчас находится на парковке).

У нового ЦУМа будет своя подземная парковка на 100 машино-мест и наземная на 28 авто. Рядом со зданием предусматриваются площадки для летних кафе.