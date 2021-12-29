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Два котла работают. Томенко доложили о ситуации с ТЭЦ в "замерзающем" Яровом

, ИА "Амител"
В начале января в город поставят ещё 6,7 тысячи тонн топлива, однако дальнейшие объёмы могут измениться из-за скачков цен
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с исполняющим обязанности главы Ярового Николаем Бачуриным текущую ситуацию с отоплением города. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в работе на Яровской ТЭЦ находятся два котла, а параметры теплоносителя – выше нормативных.

В резерве есть ещё один котел, а запас угля на станции составляет порядка 6 тысяч тонн. Кроме того, в начале января в Яровое поставят ещё 6,7 тысячи тонн топлива, чего должно хватить для отопления города до конца месяца.

Бачурин поблагодарил за помощь со стороны правительства края, в том числе за финансирование на приобретение угля. При этом исполняющий обязанности заявил, что дальнейшие объёмы поставок топлива могут измениться в результате скачков цен.

После Томенко посетил цеха Яровской ТЭЦ, где обсудил вопросы текущей деятельности с руководителем МУП "ЯТЭК" Сергеем Белоуско. На встрече с властями Ярового губернатор предложил обсудить задачи текущей деятельности органов власти в связи с тем, что глава города Виталий Самобочий временно отстранён от должности как подозреваемый по уголовному делу.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было недостаточно.

После этого котлы еще несколько раз выходили из строя, что ставило под угрозу отопление города. 16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением.

14 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим чрезвычайной ситуации в Яровом и ввёл режим повышенной готовности. Отметим, что действовал режим ещё с 2019 года, когда в городе начались проблемы с отоплением. Через четыре дня, 18 декабря, на Яровом вновь произошло ЧП – котлы № 9 и 10 вышли из строя. Ремонтные работы и испытания завершили к утру следующего дня.

29 декабря на фоне поездки Томенко в Яровое стало известно, что 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу о халатности. 28 декабря городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

29.12.2021 14:56
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