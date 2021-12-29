ЕР организовала заседание комиссии по международному сотрудничеству

"Единая Россия" будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения её безопасности и уровня благосостояния граждан. Необходимо также добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности, отметил глава партийной комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает сайт партии ER.ru.

"Работа по защите прав соотечественников будет иметь самостоятельное значение в комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству. Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, учёных, перспективной молодёжи", – сказал Сергей Лавров на первом заседании комиссии.

Помимо этого, необходимо пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев и исключить немотивированные отказы им.

"Считал бы возможным поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири", – отметил глава комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.

Сергей Лавров добавил, что продолжается активная работа и над законом о гражданстве. В нём должны быть отражены пожелания соотечественников. Прежде всего, речь идёт о предложениях по смягчению условий приёма в гражданство соотечественников и их детей, которые рождены в браках граждан России с иностранцами, а также вопросах репатриации.

Глава комиссии отметил особую роль "Единой России" в реализации внешнеполитического курса страны, подчеркнув, что партию отличает активная международная деятельность.

"Свежий пример – межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", участие в которой приняли представители 30 стран. Такие контакты способствуют укреплению доверия, международных связей. Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность "Единой России" продолжится, мы в этом заинтересованы", – сказал Сергей Лавров.

По его словам, в июне 2022 года запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине – "Единая Россия" окажет поддержку в его организации.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" продолжит отстаивать национальные интересы, а комиссия по международному сотрудничеству придаст дополнительный импульс работе по международному направлению.

"Единая Россия" в полной мере осознаёт ответственность в решении международных вопросов, в связи с чем в народную программу вошёл специальный раздел, посвящённый этой теме. В состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов России в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников. Уверен, комиссия сможет предложить эффективные решения в этой сфере", – заключил Андрей Турчак.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка "Единой России" возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал руководителем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Министр обороны Сергей Шойгу возглавил комиссию по развитию Восточной Сибири, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий – реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".