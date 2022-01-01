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Овощные, мясные, фруктовые. Как правильно хранить новогодние салаты

, ИА "Амител"
Самые скоропортящиеся салаты – те, что заправлены майонезом
Салат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Салат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С мясом и птицей, соленьями и копчёностями, с овощами и фруктами – какие только салаты не готовят российские хозяйки к новогодней ночи. Вот только одними салатами праздничный ужин не обходится: стол ломится от горячего, закусок, нарезок и десертов. Зачастую все приготовленные блюда гости не осиливают, а потому оливье и сельдь под шубой доедают 1, 2, а зачастую и 3 января. Почему это опасно и сколько можно хранить салаты, разбирался amic.ru.

Сохранить, чтобы не отравиться 

Салат – это сочетание различных продуктов. Особенность блюда в том, что в нём могут быть смешаны продукты с разной стойкостью хранения. Нередко салаты заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому эти блюда относят к скоропортящимся пищевым продуктам, и Роспотребнадзор рекомендует хранить их в холодильнике при температуре +2…+6ºС.

"Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", – сообщила РИА Новостям специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семёнова.

Поэтому эксперты не рекомендуют заправлять весь тазик оливье майонезом: лучше подать блюдо отдельно, а заправку – отдельно.

В этом случае гости сами смогут регулировать количество заправки, а оставшийся салат можно будет хранить в холодильнике до 18 часов. Блюда с заправкой можно употреблять лишь в течение 12 часов.

Сколько рекомендовано хранить салаты из различных продуктов?

• Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).

• Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12).

• Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

• Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.

• Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

1.01.2022 09:14
- гость -

Зачастую все приготовленные блюда гости не осиливают, а потому оливье и сельдь под шубой доедают 1, 2, а зачастую и 3 января. Почему это опасно

Это опасно, если не просыхаешь до 3 января, и салаты все это время на столе стоят)

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