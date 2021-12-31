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Лидер алтайских эсеров поздравил жителей края с наступающим Новым годом

, ИА "Амител"
Александр Терентьев пожелал крепкого здоровья, успехов и больше справедливости
Фото: пресс-служба партии 'Справедливая Россия – За правду'

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Госдумы, председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском крае Александр Терентьев поздравил жителей региона с новогодними праздниками. Слова политика приводит пресс-служба эсеров.

"Дорогие жители Алтайского края! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Этот год был интересным, плодотворным и очень насыщенным. В уходящем году благодаря вашей поддержке мы одерживали победы, успешно решали проблемы, провели избирательные кампании и работали на благо нашего региона. Новый год – это новый шанс и возможности. Уверен, что мы сможем достичь ещё больших результатов, отстаивая ваши интересы и добиваясь справедливости", – подчеркнул Терентьев.

Депутат Госдумы пожелал, чтобы 2022 год принёс как можно больше счастья и радости: "Пусть жизнь наполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Желаю, чтобы каждый из нас испытал то самое чудо, о котором мы все мечтаем. Пусть все загаданные желания обязательно сбываются, в домах царят мир и благополучие, а жизнь будет наполнена любовью, теплотой и заботой близких. Крепкого здоровья, успехов и больше справедливости!"

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

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