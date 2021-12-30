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Сотни новых диджитал-продуктов: в агентстве Zavod подвели итоги 2021 года

, ИА "Амител"
Способов продвижения стало больше, и компания готова принять в команду новых специалистов

Настоящие последствия пандемии бизнес ощутил именно в 2021-м. У покупателей изменились потребности, ценности, финансовые возможности. Соответственно, стратегию общения с клиентом и концепцию бизнеса многим пришлось выстраивать по-новому. А зачастую и перепаковывать сами товары или услуги. 

Но в противовес падению экономики и запрету на офлайн-мероприятия динамично развивается диджитал-сфера. Так, команда агентства Zavod за прошедший год разработала новые механизмы продвижения, форматы и услуги. За этот период агентство выпустило несколько сотен диджитал-продуктов. 

"Теперь мы не просто выполняем чёткие технические задания, а строим стратегию с нуля: делаем брендинг (система смыслов, стиль компании), оцениваем и предлагаем альтернативные каналы продвижения (вплоть до разработки наружной рекламы), и, конечно, всё, что касается интернета: сайты, контекстная, таргетированная реклама, seo-продвижение, ведение соцсетей", – рассказала руководитель проектов диджитал-агентства Zavod Ксения Назьмова

Растёт количество клиентов – растёт и необходимое количество человек в команде. Поэтому Zavod ждёт на собеседование дизайнера и SMM-специалиста.

"Если действительно любишь то, что делаешь, независимо от того, программист ты, верстальщик, маркетолог, пиши нам, обязательно сработаемся", – добавила Ксения Назьмова.

Отправляйте ваше резюме на электронную почту nazmova@altfm.ru и fm_h@altfm.ru. 

Digital-агентство ZAVOD
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон 23-03-76  
WA +79333100655

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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