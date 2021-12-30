Россияне в новогоднюю ночь съедают блюд в среднем на 2,5 тыс. калорий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на компанию-производителя спортивного оборудования Hasttings. Те, кто продолжают есть всю ночь, набирает и более 5 тыс. ккал, хотя суточная норма мужчины – 2100 ккал, а женщины – 1600 ккал.

Самые популярные блюда праздничного стола россиян: салаты оливье (с варёной колбасой – 165 ккал на 100 граммов) и селёдка под шубой (190 ккал), бутерброды с красной икрой (около 290 ккал) и со шпротами (примерно 117 ккал). Из горячего: курица, запечённая в духовке (195 ккал в 100 гр), с гарниром из картофеля (88 ккал).

Закуски в виде сырокопчёных колбас принесут около 600 ккал на 100 граммов, салями – 568 ккал, сыры – 350 ккал, красная слабосолёная рыба – 186 ккал. Калории добавляет и алкоголь: бокал шампанского 150 мл содержит 170 ккал, 100 граммов водки – 235 ккал, коньяка – 239 ккал, виски – 220 ккал.

Чтобы "согнать" новогодние излишества, в среднем понадобится пять часов занятий на велотренажёре, четыре часа на беговой дорожке или от трёх до пяти часов прыжков на батуте. При этом нутрициолог Марина Березовская советует сразу не отправляться спортзал, поскольку это чревато дополнительной нагрузкой на сердце и возможными осложнениями.