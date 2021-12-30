Четверг, 30 Декабрь, 07:33

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,65
€ 83,2
-5°


10458271 +21119
Обь
19см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

Пять часов на велотренажёре. Сколько калорий съедают россияне за новогоднюю ночь?

, ИА "Амител"
Обычно жители страны превышают суточную норму за одну ночь, а если продолжить есть ночью, то её можно превысить в два раза
Фото: gastronom.ru

Фото: gastronom.ru

Россияне в новогоднюю ночь съедают блюд в среднем на 2,5 тыс. калорий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на компанию-производителя спортивного оборудования Hasttings. Те, кто продолжают есть всю ночь, набирает и более 5 тыс. ккал, хотя суточная норма мужчины – 2100 ккал, а женщины – 1600 ккал.

Самые популярные блюда праздничного стола россиян: салаты оливье (с варёной колбасой – 165 ккал на 100 граммов) и селёдка под шубой (190 ккал), бутерброды с красной икрой (около 290 ккал) и со шпротами (примерно 117 ккал). Из горячего: курица, запечённая в духовке (195 ккал в 100 гр), с гарниром из картофеля (88 ккал).

Закуски в виде сырокопчёных колбас принесут около 600 ккал на 100 граммов, салями – 568 ккал, сыры – 350 ккал, красная слабосолёная рыба – 186 ккал. Калории добавляет и алкоголь: бокал шампанского 150 мл содержит 170 ккал, 100 граммов водки – 235 ккал, коньяка – 239 ккал, виски – 220 ккал.

Чтобы "согнать" новогодние излишества, в среднем понадобится пять часов занятий на велотренажёре, четыре часа на беговой дорожке или от трёх до пяти часов прыжков на батуте. При этом нутрициолог Марина Березовская советует сразу не отправляться спортзал, поскольку это чревато дополнительной нагрузкой на сердце и возможными осложнениями. 

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:18
Уже сегодня? Где смотреть розыгрыш iPhone 13 от amic.ru в прямом эфире? 0
07:03
Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика 1
06:49
"После отставки работать? Буду на печке сидеть". Яркие высказывания российских политиков 0
06:33
Пять часов на велотренажёре. Сколько калорий съедают россияне за новогоднюю ночь? 0
06:17
Весёлые поздравления с Новым годом 0
06:00
Снова -12 градусов с похолоданием в течение дня. О погоде в Алтайском крае 30 декабря 0
23:55
Такой день. Томенко поехал в Яровое, депутат Госдумы проверила алтайский онкодиспансер 0
23:28
Кузбасского чиновника-зоозащитника поймали в заповеднике с ружьём и патронами 4
22:57
Марш позора для нарушителей антиковидных ограничений провели в Китае 2
22:32
Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи 0
21:59
Звёзды при власти. Безруков и Гришковец вошли в советы при госструктурах 0
21:28
В МВД рассказали об уловках, по которым алтайские грабители вычисляют пустые квартиры 1
20:59
Назальный "Спутник V" начнут продавать в начале 2022 года 6
20:30
Выходите в лесу. Барнаульцы пожаловались на маршрутку, которая не доезжает до конечной 0
19:58
Стали известны подробности дела против наркокурьера в поезде Москва – Барнаул 0
19:38
Эксперт назвала места, в которых риск заразиться "омикроном" выше 0
19:18
Подорожали все компоненты. Представители БМК объяснили рост цен на молоко 6
18:57
С января по март Алтайский край получит более 22 тыс. тонн угля для резервного запаса 0
18:35
Алтайский хозяйственник украл более 6 млн рублей на дорожной разметке 6
18:15
Томенко рассказал, сколько денег понадобится, чтобы нормализовать ситуацию в Яровом 1
17:55
Суд оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление уполномоченной по делам семьи 2
17:44
До -30 градусов. В последние дни 2021 года в Алтайском крае резко похолодает 0
17:32
Алтайский сенатор присоединился к новогодней акции, организованной "Единой Россией" 0
17:19
Отчим замёрзшего насмерть школьника в Подмосковье обвинил в произошедшем водителя маршрутки 6
17:01
ЕР организовала заседание комиссии по международному сотрудничеству 0
16:56
Барнаулец получил 13,6 года колонии за совращение двух девочек, не достигших 14 лет 3
16:49
Минимум с конца сентября. В России выявили чуть больше 21 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:34
Виктор Томенко поздравил первых выпускников программы переподготовки инженерных кадров 0
16:22
В России будет упрощена процедура приёма в гражданство для 20 категорий граждан 6
16:01
МТС ускорила работу мобильного интернета в Белокурихе 0
15:55
27 пациентов умерли от COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки 0
15:45
На Украине предложили призвать беременных и детей на войну с Россией 12
15:32
Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета мэрии Барнаула по соцподдержке 0
15:18
11-летний мальчик замёрз насмерть, потому что сел не в тот автобус. Что известно о трагедии 29
15:03
Приятные и полезные. Подборка пяти новогодних подарков от магазина "Телефоника" 0
14:58
Россиян, которые сдают квартиры туристам, обяжут платить налог 15
14:48
Два котла работают. Томенко доложили о ситуации с ТЭЦ в "замерзающем" Яровом 2
14:33
Жительница Барнаула незаметно украла рабочий планшет у мерчендайзера 4
14:20
"СиЛА" приостановит рейс Томск – Барнаул из-за отсутствия федеральных субсидий 4
14:03
Смартфон по подписке. МегаФон запустил новую систему продаж IPhone, Samsung и Xiaomi 0
13:58
Россия оказалась в пятёрке самых несчастливых стран 7
13:43
Сожителей-фальшивомонетчиков осудят за сбыт поддельных пятитысячных купюр в Барнауле 2
13:31
Суровая правда жизни: каждый одиннадцатый россиянин ненавидит Новый год 16
13:15
Показать путь. Кто и как помогал алтайскому малому бизнесу в непростом 2021 году 0
13:05
Трезвыми и молча: в Алтайском крае утвердили правила бракосочетания 20
12:56
Барнаульский невролог рассказала, как восстановить память после COVID-19 2
12:44
В Алтайском крае вырастут взносы на капремонт в многоквартирных домах 21
12:34
Новое регулирование: цена полиса ОСАГО может подскочить до 60% 7
12:19
Первую очередь скандального ЖК "Парковый" ввели в эксплуатацию в Барнауле 0
12:01
Главу "замерзающего" Ярового Виталия Самобочего временно отстранили от должности 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.