Суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, обвиняемого в пропаганде терроризма, сообщает "Фонтанка". Вместо заключения ему назначили запрет определённых действий.

Уже в среду, 29 декабря, Хованский, арестованный 9 июня, выйдет из СИЗО, однако он не сможет пользоваться интернетом, выходить из дома с 22 до 10 часов, а также посещать любые культурно-массовые мероприятия. При этом Хованский сможет общаться с семьёй и своей девушкой.

Ранее об освобождении блогера просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не сможет скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.