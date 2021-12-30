Член Союза архитекторов России Владимир Антоненко в сообществе Barnaul22 раскритиковал общественные зоны и тротуары краевой столицы, которые нарушают базовые принципы благоустройства.

По мнению Антоненко, главная аллея на улице Аванесова ведёт в никуда. Также к остановке трамвая от главной аллеи проложен асфальтированный тротуар, но к самой остановке подняться не получится, поскольку там нет лестницы.

Обновление Павловского тракта архитектор назвал псевдоблагоустройством, противоречащим здравому смыслу. Он отметил, что вдоль тракта проложена велодорожка, но она пересекается с газоном. А чтобы проехать в другой квартал, нужно выехать на дублирующую дорогу. На остановке "Кондитерская фабрика" главные пешеходные связи, ведущие от проходной к остановке общественного транспорта, перекрыты газоном. Антоненко предрёк, что скоро трава там будет вытоптана.

Архитектор также раскритиковал широкий тротуар, который выполнен на месте минимальных пешеходных потоков. Также он назвал плохим решением пересечение под прямым углом всех пешеходных связей.