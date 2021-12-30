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Архитектор раскритиковал благоустройство Барнаула, которое "противоречит здравому смыслу"

, ИА "Амител"
Член Союза архитекторов России Владимир Антоненко назвал обновление Павловского тракта псевдоблагоустройством
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Член Союза архитекторов России Владимир Антоненко в сообществе Barnaul22 раскритиковал общественные зоны и тротуары краевой столицы, которые нарушают базовые принципы благоустройства.  

По мнению Антоненко, главная аллея на улице Аванесова ведёт в никуда. Также к остановке трамвая от главной аллеи проложен асфальтированный тротуар, но к самой остановке подняться не получится, поскольку там нет лестницы. 

Обновление Павловского тракта архитектор назвал псевдоблагоустройством, противоречащим здравому смыслу. Он отметил, что вдоль тракта проложена велодорожка, но она пересекается с газоном. А чтобы проехать в другой квартал, нужно выехать на дублирующую дорогу. На остановке "Кондитерская фабрика" главные пешеходные связи, ведущие от проходной к остановке общественного транспорта, перекрыты газоном. Антоненко предрёк, что скоро трава там будет вытоптана. 

Архитектор также раскритиковал широкий тротуар, который выполнен на месте минимальных пешеходных потоков. Также он назвал плохим решением пересечение под прямым углом всех пешеходных связей. 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 07:59
- гость -

критиковать это любимое занятие современности,
кто-бы созидать начал

30.12.2021 08:13
- гость -

Выезд на Змеиногорском тракте заузили на одну полосу, теперь планируют двух уровневую развязку. Зачем такие затраты там достаточно кольца.

30.12.2021 08:17
гость

- гость -
Выезд на Змеиногорском тракте заузили на одну полосу, теперь планируют двух уровневую развязку. Зачем такие затраты там достаточно кольца.


а лярд попилить?

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