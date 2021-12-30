Жительница Алтайского края украла у 79-летней жительницы Кемерова около 1,5 млн рублей под предлогом снятия порчи, сообщает МВД по Кемеровской области.
К пожилой женщине на улице подошла цыганка и попросила воды. Для этого кемеровчанка пригласила её в свою квартиру. В жилище гостья заявила, что на пенсионерке порча и попросила принести мёд для проведения ритуала. Злоумышленница незаметно бросила в него скрученные силиконовые резинки и убедила свою жертву, что это черви – признак сглаза.
Аферистка решила "избавить" доверчивую пенсионерку от порчи, очистив все имеющиеся в доме деньги. Жительница Кемерова передала незнакомке конверт с деньгами в разных валютах, а потом снова ушла за стаканом воды. Злоумышленница положила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась. После её ухода пенсионерка решила проверить сохранность наличных, но их в конверте не оказалось.
Полиция задержала "целительницу" по месту жительства. Как выяснилось, это уже судимая за мошенничества 54-летняя жительница Алтайского края.
Ранее житель Алтая пробрался в дом к бывшей возлюбленной и украл у неё сало.
Комментарии
Ну и кто тут напишет, что в России пенсии маленькие, а пенсионеры последний *** без соли доедают?
вы не ошибаетесь, доедают. многие во всем себе отказывают ,лишь бы копить денежки "на черный день", хотя у таких пенсионеров нет одежды, обуви ,еды. А есть пенсионеры МВД, прокуратуры и суда, так у них пенсия гораздо выше, чем у работающих зарплата, вот чем и объясняются такие накопления у пенсионеров. А таких пенсионеров,у кого пенсия 12-13 тыс. большинство.