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Жительница Алтайского края пообещала пенсионерке снять порчу и украла у неё 1,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Чтобы получить результат, нужно было "очистить" все имеющиеся в доме деньги
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Жительница Алтайского края украла у 79-летней жительницы Кемерова около 1,5 млн рублей под предлогом снятия порчи, сообщает МВД по Кемеровской области. 

К пожилой женщине на улице подошла цыганка и попросила воды. Для этого кемеровчанка пригласила её в свою квартиру. В жилище гостья заявила, что на пенсионерке порча и попросила принести мёд для проведения ритуала. Злоумышленница незаметно бросила в него скрученные силиконовые резинки и убедила свою жертву, что это черви – признак сглаза.

Аферистка решила "избавить" доверчивую пенсионерку от порчи, очистив все имеющиеся в доме деньги. Жительница Кемерова передала незнакомке конверт с деньгами в разных валютах, а потом снова ушла за стаканом воды. Злоумышленница положила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась. После её ухода пенсионерка решила проверить сохранность наличных, но их в конверте не оказалось. 

Полиция задержала "целительницу" по месту жительства. Как выяснилось, это уже судимая за мошенничества 54-летняя жительница Алтайского края. 

Ранее житель Алтая пробрался в дом к бывшей возлюбленной и украл у неё сало. 

Житель Алтая пробрался в дом к бывшей возлюбленной и украл у неё сало

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 08:21
путен

Ну и кто тут напишет, что в России пенсии маленькие, а пенсионеры последний *** без соли доедают?

30.12.2021 08:35
сотрудник

вы не ошибаетесь, доедают. многие во всем себе отказывают ,лишь бы копить денежки "на черный день", хотя у таких пенсионеров нет одежды, обуви ,еды. А есть пенсионеры МВД, прокуратуры и суда, так у них пенсия гораздо выше, чем у работающих зарплата, вот чем и объясняются такие накопления у пенсионеров. А таких пенсионеров,у кого пенсия 12-13 тыс. большинство.

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