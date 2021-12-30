Жительница Алтайского края украла у 79-летней жительницы Кемерова около 1,5 млн рублей под предлогом снятия порчи, сообщает МВД по Кемеровской области.

К пожилой женщине на улице подошла цыганка и попросила воды. Для этого кемеровчанка пригласила её в свою квартиру. В жилище гостья заявила, что на пенсионерке порча и попросила принести мёд для проведения ритуала. Злоумышленница незаметно бросила в него скрученные силиконовые резинки и убедила свою жертву, что это черви – признак сглаза.

Аферистка решила "избавить" доверчивую пенсионерку от порчи, очистив все имеющиеся в доме деньги. Жительница Кемерова передала незнакомке конверт с деньгами в разных валютах, а потом снова ушла за стаканом воды. Злоумышленница положила конверт на шкаф и сказала не заглядывать в него три дня, а затем скрылась. После её ухода пенсионерка решила проверить сохранность наличных, но их в конверте не оказалось.

Полиция задержала "целительницу" по месту жительства. Как выяснилось, это уже судимая за мошенничества 54-летняя жительница Алтайского края.

Ранее житель Алтая пробрался в дом к бывшей возлюбленной и украл у неё сало.