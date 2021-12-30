С 16 по 29 декабря наши читатели могли принять участие в новогоднем розыгрыше и выиграть iPhone 13 pro на 256 Гб. Для этого нужно было приобрести один из наборов с заставками от нашего фотографа, подписаться на аккаунт amic.ru в Instagram и открыть свой аккаунт. В 22 часа 29 декабря мы закрыли прием платежей и начали готовиться к розыгрышу — в прямом эфире определим победителя среди всех чеков, которые поступили в платежную систему. Номерам им будут присвоены в хронологическом порядке.

Если вы участвуете в розыгрыше, проверяйте, все ли условия вы выполнили. В 11 часов 30 декабря заходите на нашу страницу в Instagram и подключайтесь к прямому эфиру! Мы определим победителя и свяжемся с ним прямо у вас на глазах.

Желаем удачи! И рекомендуем еще раз ознакомиться с положением розыгрыша, чтобы точно не упустить ни одно из условий!