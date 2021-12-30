Жителям каких регионов повезёт больше всех в новогоднюю ночь, рассказали аналитики. Они провели опрос и выяснили, какую погоду на Новый год россияне считают идеальной и где климатические условия будут способствовать лучшей встрече праздника.

Для этого экспертам пришлось проделать большую работу и изучить данные метеонаблюдений в российских регионах за последние 10 лет, после чего они провели опрос жителей.

В итоге специалисты пришли к выводу, что большинство россиян считают идеальной новогодней погодой безветренную, снежную, относительно тёплую – до -10 градусов, пишет "Российская газета".

По словам руководителя группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александра Ганьшина, именно такой будет ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре (происходило пять раз), в Казани (четыре раза), в Уфе и Нижнем Новгороде (по три раза), в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону (по два раза).

Только один раз за последнее десятилетие погода баловала жителей Новосибирска, Санкт-Петербурга и Челябинска.

В столице России, а также в Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге и Перми за последние 10 лет ни разу не было идеальных климатических условий в этот период.

По данным аналитиков, на этот Новый год в Сибири будет ясно и холодно – около -21°С. Ожидается небольшой снег. Согласно опросу, такая погода далека от идеальной. Однако настоящим сибирякам морозы не помеха.

Ранее сообщалось, что погода в новогоднюю ночь в Алтайском крае будет по-настоящему зимней, в регионе ожидается небольшой снегопад, а столбики термометров покажут от -10 до -20 градусов.