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Новости

Росстат сообщил о снижении годовой инфляции более чем на 8%

, ИА "Амител"
В ноябре показатель был ниже, чем в предыдущие месяцы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Росстат составил картину последнего месяца уходящего года, согласно которой годовая инфляция в России замедлилась более чем на 8,39%, – в ноябре 8,4%. По данным российского статистического ведомства, рост потребительских цен был малозначительным – всего на 0,82%, передаёт ТАСС.

Больше всего подорожало продовольствие – на 1,36% по сравнению с ноябрём и на 10,62% в годовом выражении. Группа непродовольственных товаров подорожала на 0,64% и на 8,58% соответственно.

Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% – в годовом.

Специалисты Росстата подсчитали также, что с 21 по 27 декабря этого года инфляция выросла на 0,26%.

Ранее ИА "Амител" рассказал о самых значимых событиях уходящего года. 

Цены, ставки, генплан. Главные события 2021 года в строительной сфере Барнаула

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

30.12.2021 13:31
- гость -

Да всё так и есть! А за ЕР 146% населения.

30.12.2021 13:39
- гость -

и ровно по 430 зараженных и 27 умерших от ковида каждый день. Росстат не врет

30.12.2021 13:43
- гость -

Статистики верить, себя не уважать. Цифры выходят плохие, меняем методику подсчёта и всё, опять всё красиво)

30.12.2021 13:52
ПЕТР

Одно могу сказать - ждём победы над инфляzией по итогам года в районе чуть выше плановой - так примерно 4.6 - 4.8. % (при плановой 4%)!

30.12.2021 14:00
- гость -

Интересно, работникам Росстата смешно, когда они такое считают, или плачут зная настоящие проценты, которые за 100 переваливают

30.12.2021 14:02
- гость -

Гробы подешевели, это потянуло всю статистику вниз

30.12.2021 14:04
- гость -

Новогодние скидки на продукты решили обозвать замедлением инфляции???
ловкость рук и никакого обмана.
в ритейлеры что не зайдешь - две цены, одна с праздничной скидкой, другая на 25% выше.
Праздник закончится,скидку уберут и скажут с честными глазами : цены не повышали.

30.12.2021 14:06
- гость -

вчера проскочило , что ритейлеры добровольно снижают цены, поэтому государственное регулирование глава фас не планирует вводить.
вот вам и фокус покус.

30.12.2021 14:14
- гость -

Цены на недвижимость не учитываются в инфляции, только продукты? Мы где должны жить в шалаше?

30.12.2021 14:27
Гость

30.12.2021 14:06
- гость -
Так это классика жанра-повысить в 2 раза цену, а потом на 1-2% снизить.

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