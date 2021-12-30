Росстат составил картину последнего месяца уходящего года, согласно которой годовая инфляция в России замедлилась более чем на 8,39%, – в ноябре 8,4%. По данным российского статистического ведомства, рост потребительских цен был малозначительным – всего на 0,82%, передаёт ТАСС.
Больше всего подорожало продовольствие – на 1,36% по сравнению с ноябрём и на 10,62% в годовом выражении. Группа непродовольственных товаров подорожала на 0,64% и на 8,58% соответственно.
Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% – в годовом.
Специалисты Росстата подсчитали также, что с 21 по 27 декабря этого года инфляция выросла на 0,26%.
Ранее ИА "Амител" рассказал о самых значимых событиях уходящего года.
Комментарии
Да всё так и есть! А за ЕР 146% населения.
и ровно по 430 зараженных и 27 умерших от ковида каждый день. Росстат не врет
Статистики верить, себя не уважать. Цифры выходят плохие, меняем методику подсчёта и всё, опять всё красиво)
Одно могу сказать - ждём победы над инфляzией по итогам года в районе чуть выше плановой - так примерно 4.6 - 4.8. % (при плановой 4%)!
Интересно, работникам Росстата смешно, когда они такое считают, или плачут зная настоящие проценты, которые за 100 переваливают
Гробы подешевели, это потянуло всю статистику вниз
Новогодние скидки на продукты решили обозвать замедлением инфляции???
ловкость рук и никакого обмана.
в ритейлеры что не зайдешь - две цены, одна с праздничной скидкой, другая на 25% выше.
Праздник закончится,скидку уберут и скажут с честными глазами : цены не повышали.
вчера проскочило , что ритейлеры добровольно снижают цены, поэтому государственное регулирование глава фас не планирует вводить.
вот вам и фокус покус.
Цены на недвижимость не учитываются в инфляции, только продукты? Мы где должны жить в шалаше?
30.12.2021 14:06
- гость -
Так это классика жанра-повысить в 2 раза цену, а потом на 1-2% снизить.