Росстат составил картину последнего месяца уходящего года, согласно которой годовая инфляция в России замедлилась более чем на 8,39%, – в ноябре 8,4%. По данным российского статистического ведомства, рост потребительских цен был малозначительным – всего на 0,82%, передаёт ТАСС.

Больше всего подорожало продовольствие – на 1,36% по сравнению с ноябрём и на 10,62% в годовом выражении. Группа непродовольственных товаров подорожала на 0,64% и на 8,58% соответственно.

Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% – в годовом.

Специалисты Росстата подсчитали также, что с 21 по 27 декабря этого года инфляция выросла на 0,26%.

Ранее ИА "Амител" рассказал о самых значимых событиях уходящего года.