Международная федерация хоккея (IIHF) отменила молодёжный чемпионат мира 2022 года. Решение было принято в ходе экстренного заседания совета IIHF в среду.

Ранее появилась информация, что матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года между сборными России и Словакии не состоялся из-за положительных тестов в российской команде, пишет "Коммерсант".

По аналогичным причинам были отменены матчи Швейцария – США и Финляндия – Чехия. Коронавирус выявили в сборных США и Чехии. Всем командам, включая сборную России, было засчитано техническое поражение.

Ранее ИА "Амител" писал о том, какие спортивные трансляции не пропускают жители Алтая.