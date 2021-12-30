Российским аптекам придётся полностью отказаться от продаж ртутных термометров. С таким заявлением выступили на днях представители нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов.

Как пишет газета "Ведомости", дело в том, что ещё в 2014 году была подписана международная конвенция, согласно которой использование ртути в бытовых условиях должно быть ограничено.

Отметим, конвенцию тогда подписали 128 стран, в том числе Россия.

Однако Россия до сих пор не ратифицировала соглашение, хотя, начиная с 2020 года, документом запрещено производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире является КНР. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на неё приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть.

Ранее сообщалось, что люди стали жаловаться на работу алтайского онкодиспансера, после чего с проверкой туда пришла депутат Госдумы.