На год – до 2023-го – отложили реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.

Представители кабмина решили разработать новую редакцию законопроекта об отходах и ответственности бизнеса за мусор. Таким образом, новый документ начнёт действовать только с 2023 года.

Согласно поправкам, утилизация производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех видов товаров должна будет составлять не менее 10%. Если производитель не может уничтожать свои отходы, его заставят платить экосборы.

Сообщается, что летом следующего года законопроект будет доработан представителями Минприроды.

Напомним, в стране каждый год образуется более 60 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, большая часть которых отправляется на свалки, а это очень опасно для экологии и здоровья людей.

Ранее сообщалось, что региональных операторов предупредили о возможном росте тарифов на вывоз мусора.