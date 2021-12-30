Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели товарищеский хоккейный матч, который закончился со счётом 18:7 в пользу команды глав государств. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин и Лукашенко играли за команду "белых". Президент России забросил "красным" семь шайб, а глава Белоруссии забил дважды. Сын Лукашенко, Николай, сумел забросить оппоненту четыре шайбы. Владимир Путин вышел на лёд под 11-м номером, а Лукашенко – под вторым.
Помимо политиков, участие в матче приняли и именитые спортсмены, среди которых депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
Комментарии
На этот раз надеюсь все ковры убрали, чтобы эти деды не разбились?
Да там один Ковальчук мог 120 голов накидать в ворота соперника, с его то классом игры. Но низзя
Тот Вова дзюдо занимался
Кто бы мог подумать!
Старикашки то ещё ого-го!!
С каким упоением хомячьё, нажравшее к 20 годам пивные животы, с руками, заточенными под ... мышку, критикует людей в три раза старше себя, играющих в хоккей.
Ковальчук мог 120 голов накидать в ворота соперника
После этого он бы играл за хоккейную команду посольства России в Кабо-Верде
Количество забитых шайб определялось исходя из статуса игроков)
Ну есть у дедушки хобби, ну пускай играет, не самое плохое занятие, кстати) опять же спорт, опять же это хоккей - очень популярная у нас игра)
В конце концов он не ссыт на колесо своего самолета в ирландском аэропорту, и бухим не дирижирует немецким оркестром на потеху публике и прессе)
В конце концов он не ссыт на колесо своего самолета в ирландском аэропорту, и бухим не дирижирует немецким оркестром
Всё лучше чем это лицемерие.
Интересно, а в 2036 году мы тоже узнаем, кто сколько шайб забил?
А по телеку почему не показали весь матч? Есть некоторые сомнения...
Понял, его покажут в записи по всем телевизионным каналам вместо новогоднего концерта...Оригинально!
Счет неправильный. Должно 202:2 в пользу глав государств! Живут сами по себе, даже не знают, какой год для народа наступает...
10:05
Лучше?
Бгггг)
Давайте спросим остальных - есть ещё хоть кто-то кто считает также как вы?)
То есть вы не испытывали тогда стыда за действия президента вашей страны?)
С такой логикой ваш кумир - мэр Фрэнки в главной роли в видеоролике «Мэр и повязка»)
Лукашенко играл под первым номером. Хе-хе
Но, до великолепного Гурбангулы Бердымухамедова, да продлят боги его годы, им всё ещё очень-очень далеко!
30.12.2021 10:20
дэд марос
Лучше пусть в хоккей играет, чем ту пьянь лицезреть, просравшую всю страну.
Лучших игроков надо подтянуть за сборную,
на ЧМ..... молодёжный.
А говорили, что гроссмейстер...Значит скоро узнаем о сеансе одновременной игры против глав государств. Присудят нашему гроссмейстеру победу за неявку глав государств на игру..
Ту про
У них на 12 января замут намечен серьезный с пиндосами, с НАТО и с ОБСЕ.
Интересно будет узнать результаты встречи.
Счет-то почти как в баскетболе))