Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели товарищеский хоккейный матч, который закончился со счётом 18:7 в пользу команды глав государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Лукашенко играли за команду "белых". Президент России забросил "красным" семь шайб, а глава Белоруссии забил дважды. Сын Лукашенко, Николай, сумел забросить оппоненту четыре шайбы. Владимир Путин вышел на лёд под 11-м номером, а Лукашенко – под вторым.

Помимо политиков, участие в матче приняли и именитые спортсмены, среди которых депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.