Четверг, 30 Декабрь, 11:25

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,65
€ 83,2
-12°


10458271 +0
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

Депутаты Ярового поддержали отстранённого мэра Самобочего письмом Виктору Томенко

, ИА "Амител"
Члены горсобрания считают, что именно благодаря мэру в муниципалитет вернулась ТЭЦ, а теплоснабжение города стало управляемым
Фото: slavgvesti.net.ru

Фото: slavgvesti.net.ru

Депутаты горсобрания Ярового написали письмо губернатору Виктору Томенко в поддержку мэра Виталия Самобочего, отстранённого от работы на время расследования уголовного дела. По мнению народных избранников, лишение Самобочего должности негативно скажется на ситуации в городе, сообщает "Толк".

Члены горсобрания считают, что именно благодаря мэру в муниципалитет вернулась ТЭЦ, а теплоснабжение города стало управляемым. Они утверждают, что Самобочему не удавалось достучаться  до первых лиц края, чтобы представить им все сложности ситуации сразу.

Во время рабочей поездки Виктора Томенко в Яровое депутат горсобрания Виктор Яцковский попросил губернатора наладить каналы связи с правительством, по которым можно было бы передавать актуальную информацию. Томенко пообещал закрепить за Яровым своего заместителя, а также дать свой номер телефона одному из городских чиновников.

Депутаты отметили, что Самобочий – яровчанин, который хорошо знает всё хозяйство города, а потому имел планы по реализации нескольких проектов в разных сферах. Члены горсобрания опасаются, что заместители мэра не станут таким заниматься. Также они боятся, что на фоне теплового кризиса на кресло главы города не много желающих. Выборы нового мэра пройдут в сентябре 2022 года.

В ответ на обращение депутатов Виктор Томенко напомнил, что решение суда обойти не получится. Поэтому муниципалитет должен решить, как будет работать в новых обстоятельствах. Он призвал сплотиться в этой связи и не допустить ситуации, которая сложилась, например, в Каменском районе в 2018 году, где затянувшийся конфликт администрации и депутатов долгое время оставлял муниципалитет даже без и.о. главы.

Напомним, 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу. 28 декабря городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 10:35
- гость -

Это и есть круговая порука?
Или это что-то другое?

30.12.2021 10:58
ПЕТР

Стрелочник - это важнейшая составляющая вертикали

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:22
Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост 0
11:14
Администрация района на Алтае получила представление из-за ДК, который не топили всю осень 0
10:59
Смотрите прямой эфир розыгрыша iPhone 13 от amic.ru 0
10:45
Аналитики рассказали, каким городам России повезёт с погодой в Новый год 0
10:33
Депутаты Ярового поддержали отстранённого мэра Самобочего письмом Виктору Томенко 2
10:20
Взяткодатель по делу Дёмина построит крупнейший в Барнауле коворкинг 3
10:05
Молодёжный чемпионат мира по хоккею не прошёл тест на коронавирус 0
09:51
Кабмин отложил на год реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы 0
09:42
Путин и Лукашенко выиграли в товарищеском хоккейном матче со счётом 18:7 20
09:30
Сотни новых диджитал-продуктов: в агентстве Zavod подвели итоги 2021 года 1
09:16
"Ведомости": В России исчезнут из продажи ртутные термометры 10
09:00
"Мистичен, магичен, фееричен". Надежда Васильева о волшебстве театра кукол 2
08:51
Максимальный тариф ОСАГО для легковых авто вырастет на 10% 3
08:35
Школьные каникулы могут продлить до 16 января из-за коронавируса 7
08:17
Жительница Алтайского края пообещала пенсионерке снять порчу и украла у неё 1,5 млн рублей 12
08:01
Помогает мечтам сбываться. АЕМ Холдинг снял новогодний ролик для своих клиентов 0
07:48
Каникулы со сказками, а не с телефоном: на какие спектакли сводить детей в Алтайском крае 6
07:36
Архитектор раскритиковал благоустройство Барнаула, которое "противоречит здравому смыслу" 14
07:18
Уже сегодня? Где смотреть розыгрыш iPhone 13 от amic.ru в прямом эфире? 1
07:03
Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика 8
06:49
"После отставки работать? Буду на печке сидеть". Яркие высказывания российских политиков 6
06:33
Пять часов на велотренажёре. Сколько калорий съедают россияне за новогоднюю ночь? 0
06:17
Весёлые поздравления с Новым годом 1
06:00
Снова -12 градусов с похолоданием в течение дня. О погоде в Алтайском крае 30 декабря 0
23:55
Такой день. Томенко поехал в Яровое, депутат Госдумы проверила алтайский онкодиспансер 1
23:28
Кузбасского чиновника-зоозащитника поймали в заповеднике с ружьём и патронами 11
22:57
Марш позора для нарушителей антиковидных ограничений провели в Китае 9
22:32
Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи 2
21:59
Звёзды при власти. Безруков и Гришковец вошли в советы при госструктурах 1
21:28
В МВД рассказали об уловках, по которым алтайские грабители вычисляют пустые квартиры 5
20:59
Назальный "Спутник V" начнут продавать в начале 2022 года 6
20:30
Выходите в лесу. Барнаульцы пожаловались на маршрутку, которая не доезжает до конечной 0
19:58
Стали известны подробности дела против наркокурьера в поезде Москва – Барнаул 0
19:38
Эксперт назвала места, в которых риск заразиться "омикроном" выше 0
19:18
Подорожали все компоненты. Представители БМК объяснили рост цен на молоко 13
18:57
С января по март Алтайский край получит более 22 тыс. тонн угля для резервного запаса 1
18:35
Алтайский хозяйственник украл более 6 млн рублей на дорожной разметке 9
18:15
Томенко рассказал, сколько денег понадобится, чтобы нормализовать ситуацию в Яровом 1
17:55
Суд оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление уполномоченной по делам семьи 3
17:44
До -30 градусов. В последние дни 2021 года в Алтайском крае резко похолодает 0
17:32
Алтайский сенатор присоединился к новогодней акции, организованной "Единой Россией" 0
17:19
Отчим замёрзшего насмерть школьника в Подмосковье обвинил в произошедшем водителя маршрутки 8
17:01
ЕР организовала заседание комиссии по международному сотрудничеству 0
16:56
Барнаулец получил 13,6 года колонии за совращение двух девочек, не достигших 14 лет 4
16:49
Минимум с конца сентября. В России выявили чуть больше 21 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:34
Виктор Томенко поздравил первых выпускников программы переподготовки инженерных кадров 0
16:22
В России будет упрощена процедура приёма в гражданство для 20 категорий граждан 6
16:01
МТС ускорила работу мобильного интернета в Белокурихе 0
15:55
27 пациентов умерли от COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки 0
15:45
На Украине предложили призвать беременных и детей на войну с Россией 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.