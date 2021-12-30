Депутаты горсобрания Ярового написали письмо губернатору Виктору Томенко в поддержку мэра Виталия Самобочего, отстранённого от работы на время расследования уголовного дела. По мнению народных избранников, лишение Самобочего должности негативно скажется на ситуации в городе, сообщает "Толк".

Члены горсобрания считают, что именно благодаря мэру в муниципалитет вернулась ТЭЦ, а теплоснабжение города стало управляемым. Они утверждают, что Самобочему не удавалось достучаться до первых лиц края, чтобы представить им все сложности ситуации сразу.

Во время рабочей поездки Виктора Томенко в Яровое депутат горсобрания Виктор Яцковский попросил губернатора наладить каналы связи с правительством, по которым можно было бы передавать актуальную информацию. Томенко пообещал закрепить за Яровым своего заместителя, а также дать свой номер телефона одному из городских чиновников.

Депутаты отметили, что Самобочий – яровчанин, который хорошо знает всё хозяйство города, а потому имел планы по реализации нескольких проектов в разных сферах. Члены горсобрания опасаются, что заместители мэра не станут таким заниматься. Также они боятся, что на фоне теплового кризиса на кресло главы города не много желающих. Выборы нового мэра пройдут в сентябре 2022 года.

В ответ на обращение депутатов Виктор Томенко напомнил, что решение суда обойти не получится. Поэтому муниципалитет должен решить, как будет работать в новых обстоятельствах. Он призвал сплотиться в этой связи и не допустить ситуации, которая сложилась, например, в Каменском районе в 2018 году, где затянувшийся конфликт администрации и депутатов долгое время оставлял муниципалитет даже без и.о. главы.

Напомним, 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу. 28 декабря городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.