С 16 по 29 декабря наши читатели могли принять участие в новогоднем розыгрыше и выиграть iPhone 13 pro на 256 Гб. Для этого нужно было приобрести один из наборов с заставками от нашего фотографа, подписаться на аккаунт amic.ru в Instagram и открыть свой аккаунт. В 22 часа 29 декабря мы закрыли приём платежей и начали готовиться к розыгрышу.

Если вы участвуете в розыгрыше, проверяйте, все ли условия вы выполнили. В 11 часов 30 декабря заходите на нашу страницу в Instagram и подключайтесь к прямому эфиру!

Трансляция, на которой определится имя обладателя нового iPhone 13 pro на 256 Гб, будет доступна на нашей странице в Instagram.