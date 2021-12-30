Прокуратура Майминского района внесла представление местной администрации по поводу Дома культуры в селе Манжерок, который несколько месяцев провёл без отопления. Об этом сообщает "Банкфакс".

Ведомство подтвердило, что ДК был подключён к отоплению только в декабре, а с начала отопительного сезона сотрудники сельского клуба работали удалённо. Ответственным за это признан орган местного самоуправления, который в августе распорядился прекратить право хозяйственного ведения МУП "Кристалл" на аварийную котельную, ранее отапливавшую ДК.

Чиновники купили электрокотёл и резервный котёл, однако с сентября так и не подключили новое оборудование. Его привели в действие только 3 декабря. Всю осень культурные мероприятия не проводились, а само здание отапливалось тепловыми пушками.

Согласно проверке прокуратура от 13 декабря, после начала работы оборудования температура в ДК поднялась до нормативного показателя +22°С.

Напомним, 12 декабря три дома остались без отопления из-за прорыва теплосети в Барнауле.