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Готовь сани летом, а лагерь – зимой: как правильно выбрать путёвку в летний детский центр

, ИА "Амител"
Обращайте внимание на интересы и особенности ребёнка, а также на расположение и тематическую направленность самого лагеря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Выбирая детский лагерь, лучше не тянуть до последнего момента, потому что количество путёвок всегда ограничено. Можно просто не успеть забронировать место там, где хочет отдохнуть ваш ребёнок.

К выбору детского оздоровительного лагеря нужно подходить очень ответственно, ведь на несколько недель это место станет домом для вашего ребёнка. Давайте разберёмся, что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Виды детских лагерей

Каждый ребёнок индивидуален, поэтому, выбирая путёвку, обращайте внимание на его интересы и особенности. Сами детские лагеря различают по таким параметрам, как: 

  1. Географическое положение. То, насколько далеко может находиться точка размещения, зависит от ваших финансовых способностей и готовности отправить туда сына или дочь. К счастью, выбор ДОЛ сейчас большой, поэтому найти что-то недалеко от дома всегда можно.

  2. Занятость и направленность. В лагерях проводят различные программы, тематические мероприятия и кружки по интересам для детей. Они направлены на развитие творческих способностей, привитие новых увлечений и хобби. Также лагеря могут быть полностью тематическими, но при этом включать в себя развлечения для рёбенка с любыми способностями.

  3. Величина смены. То есть количество календарных дней, которые дети проведут вдали от дома. Этот параметр также зависит как от финансовых возможностей, так и от готовности ребёнка надолго уехать от родителей.

В лагере обязательно должны быть спортивные и оздоровительные мероприятия, коллективные игры, групповые состязания. Лагерь – это отличный способ завести новых друзей, делиться с ними опытом и вместе получать впечатления. Это полезно для формирующегося человека: пройти социализацию в новых условиях среди знакомых и незнакомых, среди ровесников и друзей.

Всё это предлагает лагерь Terra Nostra, который находится в Подмосковье.

Лагерь Terra Nostra

В программе Terra Nostra всё, что нужно для полного оздоровления за одну смену: закаливание, повышение уровня физической подготовки, возможность показать свои творческие способности и многое другое.

Участники занимаются йогой, баскетболом, отправляются на велопрогулки и в походы. Также есть скалодром и верёвочный парк. Это отличный вариант, чтобы провести летнее время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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