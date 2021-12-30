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Депутат Госдумы предложил лишать гражданства по праву рождения

, ИА "Амител"
Единоросс Александр Хинштейн хочет расширить инициативу Владимира Путина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предлагает расширить основания для лишения гражданства, чтобы эту процедуру можно было применять даже к тем, кто получил гражданство по праву рождения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – отметил Хинштейн.

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства для тех, кто приобрёл его по ходу жизни. В частности, в документе будет расширен перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие нарушения закона против государства и связанные с наркотиками проступки.

Также глава государства получит более широкие полномочия определять категории лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства. В них входят более 20 категорий, среди которых:

  • соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
  • те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;
  • потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).

Новый документ оставляет в полномочиях президента приём в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:

  • ветеранов Великой Отечественной – граждан бывшего СССР;
  • имеющих особые заслуги перед Россией;
  • тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 12:29
- гость -

Ну так для этого все и делается. Сказал что-то против ЕР - и пошел на выход.

30.12.2021 12:30
гость

В Белоруссии 11 лет блогеру дали за то что озвучивал тексты оппозиции

30.12.2021 12:36
- гость -

А лишенным гражданства билет во Францию будут оплачивать или они предлагают на резиновой лодке через море?

30.12.2021 12:37
гость

зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну

Ну так то логика есть. Есть ведь высказывания не против власти, а против всего российского. Иногда радуются всем бедам России за тысячу лет, это ведь реальные твари

30.12.2021 12:39
гость

Иногда рассказывают какие мы тут в России всегда были ущербные. Может идите тогда на ... отсюда

30.12.2021 12:42
дэд марос

ЕдимРоссию в целом, и депутатишка Хинштейн в частности, извращают смысл президентского законопроекта. Он был ориентирован именно на вновь получающих российское гражданство из прежнего гражданства - там расширяют перечень тех, кого вообще могут принять в наше гражданство, но одновременно и перечисляют основания по которым этого гражданства новые россияне могут его лишиться. Это как раз против всяких полностью неуиноуных Рафиков, которых пустили в страну, дали паспорт, а они здесь себя как свиньи ведут.
А Хинштейн начал плести про мнения и отношения. Не надо путать мягкое и тёплое: гражданство - это право и одновременно обязанность от рождения. Хочешь отказаться сам и получить другое гражданство - пожалуйста. Но лишать гражданства государство не имеет права. А тем более за мнение, которое бывает разным. Тут на амике есть несколько пейсателей, которые постоянно гадят на страну. Но никто их даже пропнутым поджопником не пугает, им просто своё отношение к ним демонстрируют)
Короче, Хинштейна послать к едренефене с его предложениями)

30.12.2021 12:45
гость

Тут на амике есть несколько пейсателей, которые постоянно гадят на страну. Но никто их даже пропнутым поджопником не пугает

А может и зря. В США пугают

30.12.2021 12:47
- гость -

А у хохлов ещё хуже!

30.12.2021 12:50
- гость -

30.12.2021 12:39
гость
Ну вы же прекрасно понимаете, что лишать гражданства в случае чего будут совершенно не за это. Собственно, сейчас уже можно практически любого привлечь за что угодно, законов для этого масса. А если примут предложение этого.... Хинштейна, то следом за привлечение, допустим, по закону о просветительской деятельности гражданин быстро сможет стать не гражданином.

30.12.2021 12:54
- гость -

Всё, к чему реально сводится предложение евридея с паспортом израиля - это полный запрет оппозиции в стране к их оккупационной национал-либеральной фашистской по своей сути власти.

30.12.2021 12:57
- гость -

Да давно пора людям дать шанс жить в стране без путина, ер и таких депутатов.

30.12.2021 12:57
- гость -

Я за, но только при условии, что решать, кого лишать гражданства, будет народ. Я выдвигаю кандидатуру депутата Кронштейна.

30.12.2021 13:01
- гость -

Подождите! Страна принадлежит не едросу хинштейну и его дружкам, а народу - её гражданам. Отдайте мне мою 1/146171015 часть и забирайте свой поганый паспорт РФ!

30.12.2021 13:03
- гость -

Согласен с депутатом, нужно отбирать паспорта у не лояльных граждан и отдавать лояльным Мастурбекам.

30.12.2021 13:04
Мимопроходящий

А я вот самого Хинштейна хочу спросить: "Зачем ВАМ российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?".
Все действия властей за последний год направлены исключительно на искооренения инакомыслия. Т.е. у нас в стране диалог между властями и народом запрещен. И есть лишь две точки зрения на всё - точка зрения Путина и неправильная. И критиковать первую нельзя под страхом ареста.
Короче - приехали. Следующая станция - С.Корея.

30.12.2021 13:12
- гость -

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – отметил Хинштейн.

Вот не пойму, кто ненавидит свой народ, тот кто дела плохие творит или тот кто про них распознаёт и всём рассказывает??????

30.12.2021 13:14
- гость -

30.12.2021 13:04
Мимопроходящий
Да мы давно уже туда едем. Только вот варят лягушку медленно. Лет десять назад расскажи кому про наши сегодняшние законы - да никто бы не поверил, пальцем бы у виска покрутили.

30.12.2021 13:17
- гость -

тот кто дела плохие творит или тот кто про них распознаёт и всём рассказывает??????

Один тут рассказал как вор на народные деньги дворец построил. Так сидит теперь вовсе не вор.

30.12.2021 13:19
Мимопроходящий

30.12.2021 13:14
- гость -
Да ну десять! Два, или даже полтора года назад всё ещё более менее было. Тогда нас только прощупывать начинали. А теперь взялись открыто.

30.12.2021 13:20
Павсекакий

Статья 6. Конституции РФ:
"3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его."
Зачем нам депутаты, призывающие нарушать основной закон страны?

30.12.2021 13:27
- гость -

Конституции РФ

А разве её не обнулили?

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