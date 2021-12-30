Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предлагает расширить основания для лишения гражданства, чтобы эту процедуру можно было применять даже к тем, кто получил гражданство по праву рождения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – отметил Хинштейн.

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства для тех, кто приобрёл его по ходу жизни. В частности, в документе будет расширен перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие нарушения закона против государства и связанные с наркотиками проступки.

Также глава государства получит более широкие полномочия определять категории лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства. В них входят более 20 категорий, среди которых:

соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).

Новый документ оставляет в полномочиях президента приём в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на: