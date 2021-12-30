Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предлагает расширить основания для лишения гражданства, чтобы эту процедуру можно было применять даже к тем, кто получил гражданство по праву рождения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – отметил Хинштейн.
Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства для тех, кто приобрёл его по ходу жизни. В частности, в документе будет расширен перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие нарушения закона против государства и связанные с наркотиками проступки.
Также глава государства получит более широкие полномочия определять категории лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства. В них входят более 20 категорий, среди которых:
- соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
- те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;
- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).
Новый документ оставляет в полномочиях президента приём в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:
- ветеранов Великой Отечественной – граждан бывшего СССР;
- имеющих особые заслуги перед Россией;
- тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Комментарии
Ну так для этого все и делается. Сказал что-то против ЕР - и пошел на выход.
В Белоруссии 11 лет блогеру дали за то что озвучивал тексты оппозиции
А лишенным гражданства билет во Францию будут оплачивать или они предлагают на резиновой лодке через море?
зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну
Ну так то логика есть. Есть ведь высказывания не против власти, а против всего российского. Иногда радуются всем бедам России за тысячу лет, это ведь реальные твари
Иногда рассказывают какие мы тут в России всегда были ущербные. Может идите тогда на ... отсюда
ЕдимРоссию в целом, и депутатишка Хинштейн в частности, извращают смысл президентского законопроекта. Он был ориентирован именно на вновь получающих российское гражданство из прежнего гражданства - там расширяют перечень тех, кого вообще могут принять в наше гражданство, но одновременно и перечисляют основания по которым этого гражданства новые россияне могут его лишиться. Это как раз против всяких полностью неуиноуных Рафиков, которых пустили в страну, дали паспорт, а они здесь себя как свиньи ведут.
А Хинштейн начал плести про мнения и отношения. Не надо путать мягкое и тёплое: гражданство - это право и одновременно обязанность от рождения. Хочешь отказаться сам и получить другое гражданство - пожалуйста. Но лишать гражданства государство не имеет права. А тем более за мнение, которое бывает разным. Тут на амике есть несколько пейсателей, которые постоянно гадят на страну. Но никто их даже пропнутым поджопником не пугает, им просто своё отношение к ним демонстрируют)
Короче, Хинштейна послать к едренефене с его предложениями)
Тут на амике есть несколько пейсателей, которые постоянно гадят на страну. Но никто их даже пропнутым поджопником не пугает
А может и зря. В США пугают
А у хохлов ещё хуже!
30.12.2021 12:39
гость
Ну вы же прекрасно понимаете, что лишать гражданства в случае чего будут совершенно не за это. Собственно, сейчас уже можно практически любого привлечь за что угодно, законов для этого масса. А если примут предложение этого.... Хинштейна, то следом за привлечение, допустим, по закону о просветительской деятельности гражданин быстро сможет стать не гражданином.
Всё, к чему реально сводится предложение евридея с паспортом израиля - это полный запрет оппозиции в стране к их оккупационной национал-либеральной фашистской по своей сути власти.
Да давно пора людям дать шанс жить в стране без путина, ер и таких депутатов.
Я за, но только при условии, что решать, кого лишать гражданства, будет народ. Я выдвигаю кандидатуру депутата Кронштейна.
Подождите! Страна принадлежит не едросу хинштейну и его дружкам, а народу - её гражданам. Отдайте мне мою 1/146171015 часть и забирайте свой поганый паспорт РФ!
Согласен с депутатом, нужно отбирать паспорта у не лояльных граждан и отдавать лояльным Мастурбекам.
А я вот самого Хинштейна хочу спросить: "Зачем ВАМ российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?".
Все действия властей за последний год направлены исключительно на искооренения инакомыслия. Т.е. у нас в стране диалог между властями и народом запрещен. И есть лишь две точки зрения на всё - точка зрения Путина и неправильная. И критиковать первую нельзя под страхом ареста.
Короче - приехали. Следующая станция - С.Корея.
"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – отметил Хинштейн.
Вот не пойму, кто ненавидит свой народ, тот кто дела плохие творит или тот кто про них распознаёт и всём рассказывает??????
30.12.2021 13:04
Мимопроходящий
Да мы давно уже туда едем. Только вот варят лягушку медленно. Лет десять назад расскажи кому про наши сегодняшние законы - да никто бы не поверил, пальцем бы у виска покрутили.
тот кто дела плохие творит или тот кто про них распознаёт и всём рассказывает??????
Один тут рассказал как вор на народные деньги дворец построил. Так сидит теперь вовсе не вор.
30.12.2021 13:14
- гость -
Да ну десять! Два, или даже полтора года назад всё ещё более менее было. Тогда нас только прощупывать начинали. А теперь взялись открыто.
Статья 6. Конституции РФ:
"3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его."
Зачем нам депутаты, призывающие нарушать основной закон страны?
Конституции РФ
А разве её не обнулили?