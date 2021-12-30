С 1 января 2022 года россияне смогут получать "спортивный налоговый вычет", сообщает "Прайм" со ссылкой на ведущего юриста Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрия Захарова. Максимально можно сэкономить до 15,6 тыс. рублей.

Эксперт уточняет, что россияне могут вернуть 13% стоимости оплаченных услуг. В них входят расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы. Однако есть лимит – не более 120 тыс. рублей в год.

Право на вычет имеет любой совершеннолетний, который платит НДФЛ. Для возврата денежных средств необходимы следующие документы:

договор на предоставление услуг и кассовый чек;

справка 2-НДФЛ;

декларация 3-НДФЛ;

банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

"Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. В этом случае необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка.

Напомним, с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России возьмёт на себя часть обязательств органов социальной защиты и Роструда и будет за них предоставлять россиянам некоторые выплаты. Amic.ru объяснял, какие именно категории будут получать пособия.