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Россияне смогут сэкономить более 15 тыс. при помощи налогового вычета на спорт

, ИА "Амител"
Право на вычет имеет любой совершеннолетний, который платит НДФЛ
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

С 1 января 2022 года россияне смогут получать "спортивный налоговый вычет", сообщает "Прайм" со ссылкой на ведущего юриста Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрия Захарова. Максимально можно сэкономить до 15,6 тыс. рублей.

Эксперт уточняет, что россияне могут вернуть 13% стоимости оплаченных услуг. В них входят расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы. Однако есть лимит – не более 120 тыс. рублей в год.

Право на вычет имеет любой совершеннолетний, который платит НДФЛ. Для возврата денежных средств необходимы следующие документы:

  • договор на предоставление услуг и кассовый чек;
  • справка 2-НДФЛ;
  • декларация 3-НДФЛ;
  • банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

"Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. В этом случае необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка.

Напомним, с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России возьмёт на себя часть обязательств органов социальной защиты и Роструда и будет за них предоставлять россиянам некоторые выплаты. Amic.ru объяснял, какие именно категории будут получать пособия.

ПФР возьмёт на себя ряд социальных выплат на Алтае. Какие пособия будет платить ведомство?

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 14:34
- гость -

,, инженерные сети не пенсионеры ему возраст не продлишь

30.12.2021 15:08
- гость -

щас введут новую систему уплаты налогов. Ты налоговой, а она сама куда хочет.
Вспоминаю как-то налоговая выставила налог на недвижимость соседу на 7тр больше, чем другим с аналогичной площади. Пошел разбираться, ошиблись говорят, извините. Он стал докапываться, откуда взялась ошибка. Налоговики разводят руками,"неизвестно". Сосед рассказывал с возмущением: "если бы присчитали тыщу, мог и не обратить внимания, а 7 сразу в глаза. Но ведь они так , скорее всего, всем считают с прибавочкой"

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