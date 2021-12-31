Пятница, 31 Декабрь, 19:42

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-18°


10499982 +20638
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

По всей стране. Какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2021 году

, ИА "Амител"
Росавиация может выделить на эти цели около 100 миллионов рублей
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Росавиация может выделить около 100 миллионов рублей на субсидирование рейсов из Барнаула в 2022 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин. Новым направлением для региона станет Иркутск, куда впервые запустят субсидированный рейс.

По словам Дмитрия Коровина, в 2021 году на субсидирование рейсов из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Они были заполнены в среднем на 80%. В 2022 останутся рейсы до Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска.

"Большой спрос. Мы получили больше предложений, чем нужно. Некоторые авиакомпании хотят зайти на один и тот же маршрут. В 2022 году на субсидирование будет выделено 100 миллионов", – объяснил Коровин.

Ранее стало известно, что барнаульский аэропорт могут начать реконструировать в 2022 году. Перед этим власти Алтайского края передадут контрольный пакет акций авиапредприятия компании "Новапорт". Для этого специально выпустят допэмиссию акций, которые выкупит инвестор. В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта". Для того чтобы оформить сделку, провели оценку имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай". Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока за два года их стоимость с 780 миллионов рублей упала до 580 миллионов.

Ещё около 10 миллиардов рублей потребуется на ремонт взлётно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности. Сейчас идут переговоры на уровне правительства России о выделении Алтайскому краю денег на ремонтные работы. По одному сценарию – необходимо обновить существующую полосу. По другому – построить рядом новую.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

31.12.2021 18:58
Сёмочка

В Новосибирск пока точной информации о рейсах нет. Звонил в Росавиацию—тоже под вопросом. Хотя загрузка летом 100%, в несезон 88%. Странно будет, если его действительно уберут.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:28
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 0
19:06
Случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявили у беременной 0
18:18
25 человек умерли в Алтайском крае от коронавируса 30 декабря 0
18:01
А это нормально? Что делать, если новогоднее настроение никак не приходит 1
17:33
По всей стране. Какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2021 году 1
17:12
Умер старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев 0
16:45
Изгонял фашистов и летал на ракете. Каким был Дед Мороз в СССР 0
16:31
"В интересах следствия". Следком рассказал, за что возбудил дело против главы Ярового 0
15:57
Суточное число заражений COVID после новогодних праздников может превысить 50 тыс. в сутки 4
15:42
Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда выходим на работу? 0
15:03
"Было всё – и хорошее, и плохое". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом 5
14:35
Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция 1
14:02
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах 3
13:33
Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы Тигр принёс удачу? 2
13:08
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом 11
12:25
Какие блюда ставили на праздничный стол в Новый год на Руси. Рецепты 5
12:01
Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае и чего ждать в первые дни 2022 года 0
11:49
Лидер алтайских эсеров поздравил жителей края с наступающим Новым годом 1
11:21
Вкусно, быстро, необычно: какие недорогие блюда приготовить на Новый год? 0
11:03
Мегафон выяснил, какие праздники больше всего любят жители Сибири 0
10:41
Ядерной войны не будет. О чём во время телефонного звонка говорили Путин и Байден 123
10:12
Время перемен. Год какого животного наступит в 2022-м и как правильно к нему подготовиться 1
09:53
Президент Путин отменил обязательный техосмотр для личных автомобилей 11
09:03
Алтайскую компанию и бизнесмена наказали за продажу дров и угля по завышенным ценникам 38
08:31
В Алтайском крае работу магазина приостановили из-за нарушения ковидных ограничений 8
08:02
Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам внесли в Госдуму 19
07:44
Куда обращаться в Барнауле, если в новогодние праздники случилось ЧП. Инфографика 0
07:04
Закрыть портал несчастий. Как проводить 2021 год, чтобы привлечь любовь и богатство 3
06:47
Советские новогодние застолья: как это было 4
06:02
Одевайтесь потеплее. О погоде в Алтайском крае 31 декабря и в новогоднюю ночь 0
23:31
Такой день. Отставка замглавы Барнаула и жилищные сертификаты детям-сиротам 1
23:07
Путин подписал закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги 0
22:29
Уровень смертности от "омикрона" оказался на 75% ниже на фоне других штаммов 1
22:07
Главам регионов поручили обеспечить дополнительные антиковидные меры 0
21:31
Фура с живыми цветами ночью застряла в Алтайском крае 0
20:33
Главный новогодний салат оливье подорожал в Алтайском крае почти на 16% 5
19:33
Барнаулец может получить реальный срок за драку с охранником после просьбы показать QR-код 21
19:04
Экс-мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам лишения свободы 3
18:36
Водитель не справился с управлением и опрокинул на бок автомобиль в Барнауле 5
18:05
Лучше чем у Маска. В России создадут низкоорбитальную спутниковую систему передачи данных 0
17:51
Барнаулец прилетел в Санкт-Петербург за работой и попал в плен 6
17:34
Барнаульский дом остался без газа из-за неаккуратной уборки сосулек 1
17:13
Струйный или лазерный? Эксперты рассказали о главных критериях выбора принтера  0
16:52
Внезапный iPhone 13 к новому году. Amic.ru подвёл итоги новогоднего розыгрыша 2
16:30
Хулиган гайками разбил два окна в здании правительства Алтайского края 41
16:10
Общайся, покупай и продавай. Обзор нового мессенджера Gem4me 0
15:55
Институт РАН потратил почти три миллиона рублей на изучение рая и ада 5
15:37
В Якутске стая бродячих собак загрызла 53-летнюю женщину 24
15:14
422 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 1
15:04
Сиротам, которые имеют судебные решения, впервые выдали жилищные сертификаты на Алтае 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.