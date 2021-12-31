По всей стране. Какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2021 году

Росавиация может выделить около 100 миллионов рублей на субсидирование рейсов из Барнаула в 2022 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин. Новым направлением для региона станет Иркутск, куда впервые запустят субсидированный рейс.

По словам Дмитрия Коровина, в 2021 году на субсидирование рейсов из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Они были заполнены в среднем на 80%. В 2022 останутся рейсы до Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска.

"Большой спрос. Мы получили больше предложений, чем нужно. Некоторые авиакомпании хотят зайти на один и тот же маршрут. В 2022 году на субсидирование будет выделено 100 миллионов", – объяснил Коровин.

Ранее стало известно, что барнаульский аэропорт могут начать реконструировать в 2022 году. Перед этим власти Алтайского края передадут контрольный пакет акций авиапредприятия компании "Новапорт". Для этого специально выпустят допэмиссию акций, которые выкупит инвестор. В результате доля Алтайского края уменьшится с 52% до 25% +1 акция, а контрольный пакет будет у "Новапорта". Для того чтобы оформить сделку, провели оценку имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай". Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока за два года их стоимость с 780 миллионов рублей упала до 580 миллионов.

Ещё около 10 миллиардов рублей потребуется на ремонт взлётно-посадочной полосы. Она находится в федеральной собственности. Сейчас идут переговоры на уровне правительства России о выделении Алтайскому краю денег на ремонтные работы. По одному сценарию – необходимо обновить существующую полосу. По другому – построить рядом новую.