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Струйный или лазерный? Эксперты рассказали о главных критериях выбора принтера 

, ИА "Амител"
Разберём, как подобрать подходящий цветной принтер, чтобы не пожалеть о покупке

При выборе принтера для дома важно учитывать, как часто и для чего вы будете его использовать. Например, для редкой работы с текстами можно ограничиться простым бюджетным устройством, а для фотопечати потребуется как минимум цветная модель. Разберём подробнее, по каким критериям нужно выбирать такой вид техники.

Тип принтера

Струйный – печатает с помощью специальной матрицы в виде мельчайших чернильных капель. Это недорогие, простые в обслуживании, удобные принтеры, подходящие для работы с фотобумагой. Но они не могут похвастаться дешевыми картриджами.

Лазерный – намагниченные частички краски переносятся на фотобарабан. При этом на бумаге формируется нужное изображение. Оптимальный вариант для тех, кто печатает документы на большое количество страниц, поскольку скорость его работы гораздо выше, чем у струйных. Но есть и минус: не подходит для печати на фотобумаге.

СНПЧ – суть работы такой системы в непрерывной подаче краски в автоматическом режиме с помощью специальных трубочек в конструкции прибора. Главное преимущество таких изделий – экономия на обслуживании. Главный недостаток – ограниченный ряд моделей со встроенной опцией СНПЧ.

Светодиодный – суть работы сводится к лазерному устройству за одним исключением: источником света в этом случае вместо лазера выступают светодиоды.

Скорость печати

Если нужен принтер для дома, не стоит зацикливаться на этой характеристике принтера. Так, струйные принтеры выдают одну фотографию размером 10х15 через 40 секунд в среднем. Недорогие лазерные в среднем могут печатать пять страниц в минуту.

Разрешение

Если речь о печати документов или картинок из интернета, к примеру, показатель разрешения не принципиален. Если же нужен вариант для печати фотографий, лучше сделать выбор в пользу устройства с разрешением от 4800х1200 для цветной печати. К примеру, в бюджетном сегменте для печати фото одной из лучших моделей считается CANON PIXMA TS304.

Наличие Wi-Fi-модуля

Удобная и практичная функция, позволяющая пользователю передавать файлы на печать посредством беспроводной связи. Идеальный вариант для тех, кто часто фотографирует на свой смартфон – не придётся даже подключать его к стационарному компьютеру либо ноутбуку.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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