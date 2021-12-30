Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на изучение рая и ада. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.
742 тысячи рублей направили на выполнение работы по теме "Является ли злом существование ада". Договор был исполнен в октябре.
Всего на изучение тем зла, ада и австрийской философии за последние три месяца институт РАН направил более трёх миллионов рублей.
"Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там всё распределено изначально из Российского научного фонда", – прокомментировали информацию представители РАН.
Комментарии
Зоо это капитализм - каждый сам за себя, деньги во главе угла! Деньги или добавочная стоимость то что сильные отнимают у слабых.
Добро это коммунизм - все общее и радости и горе, и открытия и победы, и поражения (неудачи) как в коммуне, как в общине, ты пользуешься всеми благами общины потому что сам приносишь ей свои полезные дела.
Ох ре не ть. Это просто отмывка средств. Кто ответит за растрату?
Воровство чистой воды.
Пробухали что-ли?
Командировки были в места изучения? Начислялись суточные как на загранпоездки? Отчеты предоставлены?