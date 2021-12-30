Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на изучение рая и ада. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

742 тысячи рублей направили на выполнение работы по теме "Является ли злом существование ада". Договор был исполнен в октябре.

Всего на изучение тем зла, ада и австрийской философии за последние три месяца институт РАН направил более трёх миллионов рублей.

"Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там всё распределено изначально из Российского научного фонда", – прокомментировали информацию представители РАН.