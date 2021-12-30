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Новости

Институт РАН потратил почти три миллиона рублей на изучение рая и ада

, ИА "Амител"
Деньги пошли на решение проблем зла, ада и австрийской философии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Московский институт философии Российской академии наук (РАН) потратил более 700 тысяч рублей на изучение рая и ада. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

742 тысячи рублей направили на выполнение работы по теме "Является ли злом существование ада". Договор был исполнен в октябре. 

Всего на изучение тем зла, ада и австрийской философии за последние три месяца институт РАН направил более трёх миллионов рублей.

"Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там всё распределено изначально из Российского научного фонда", – прокомментировали информацию представители РАН.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

30.12.2021 16:28
- гость -

Зоо это капитализм - каждый сам за себя, деньги во главе угла! Деньги или добавочная стоимость то что сильные отнимают у слабых.
Добро это коммунизм - все общее и радости и горе, и открытия и победы, и поражения (неудачи) как в коммуне, как в общине, ты пользуешься всеми благами общины потому что сам приносишь ей свои полезные дела.

30.12.2021 16:55
ujcnm

Ох ре не ть. Это просто отмывка средств. Кто ответит за растрату?
Воровство чистой воды.

30.12.2021 17:01
- гость -

Пробухали что-ли?

30.12.2021 17:10
- гость -

Командировки были в места изучения? Начислялись суточные как на загранпоездки? Отчеты предоставлены?

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