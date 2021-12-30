В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подрался с охранниками ТРЦ "Огни" после просьбы показать QR-код. Теперь ему грозит реальное лишение свободы, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

Напомним, сообщение о драке появилось 26 декабря.

"Когда работник "Яндекс.Еды" зашёл в торговый центр, охранник у него спросил QR-код. Курьер сказал, что у него его нет, и начал проходить внутрь, на что охранник стал распускать руки, и курьер ударил его. Потом подошёл второй охранник, и они увели курьера в туалет, где кинули на пол и начали пинать и бить по лицу", – рассказал свидетель произошедшего.

После этого курьера, который пострадал от действий охранников, забрали сотрудники Росгвардии.