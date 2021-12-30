В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подрался с охранниками ТРЦ "Огни" после просьбы показать QR-код. Теперь ему грозит реальное лишение свободы, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.
Напомним, сообщение о драке появилось 26 декабря.
"Когда работник "Яндекс.Еды" зашёл в торговый центр, охранник у него спросил QR-код. Курьер сказал, что у него его нет, и начал проходить внутрь, на что охранник стал распускать руки, и курьер ударил его. Потом подошёл второй охранник, и они увели курьера в туалет, где кинули на пол и начали пинать и бить по лицу", – рассказал свидетель произошедшего.
После этого курьера, который пострадал от действий охранников, забрали сотрудники Росгвардии.
Комментарии
"Свидетель" пошел за охранниками в туалет?
Не может, а должен. Несогласие с принятыми законами не освобождает от обязанности их исполнения.
"уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины" До сорока дожил, ума не набрался. Дураком и помрет.
"уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины" До сорока дожил, ума не набрался. Дураком и помрет
Встречный иск - с какого числа охранникам можно бить людей? При грамотном адвокате эти черти скорее сядут, при условии доказухи информации, что есть в статье
А охранникам за то что человека в туалете запинали ничего не грозит?
Набутылить по полной. Потом на швабру.
Набутылить по полной. Потом на швабру.
Холст. Масло. Рождение Патриота
30.12.2021 20:41
Leha Soloveychik
Закат пид.рмота.
Закат пид.рмота
Вам, пид.рмотам. конечно же, виднее))
Это была шутка?