Лучше чем у Маска. В России создадут низкоорбитальную спутниковую систему передачи данных

МегаФон, ВТБ и компания "МегаФон 1440" подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Основная задача проекта – создание сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Такая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира.

С декабря 2021 года "МегаФон 1440" начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в компанию полного цикла разработки и производства. Привлечение ВТБ в качестве инвестора – важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как рост команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда "МегаФон 1440" – Алексей Шелобков, Артём Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдёт в состав совета директоров "Мегафон 1440". Инвестиции банка составят два миллиарда рублей.

"Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики", – заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв.

За год работы "МегаФон 1440" был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, компания запускает разработку всех её ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры.

Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь команда переходит к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах.