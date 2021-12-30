422 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае

422 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 118 969 человек.

Выздоровели 99 353 человека (+883). Умерли 8005 человек (+24).

По состоянию на 30 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым коронавирусом находятся 1982 человека, а также 187 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных – 451, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 189. Минздравом края развёрнуто 3180 коек, из них 1011 свободны.