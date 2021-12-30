Уровень смертность от "омикрон"-штамма на 75% меньше по сравнению с предыдущими, пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

Учёные наблюдали за пациентами из города Цване в провинции Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за "омикрона" умерли 4,5% госпитализированных, хотя ранее уровень смертности достигал 21,3%.

Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель равнялся 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не ждать, что "омикрон"-штамм коронавируса будет финальным вариантом, поскольку ни один вирус не останавливается в развитии.