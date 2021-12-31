Мегафон выяснил, какие праздники больше всего любят жители Сибири

Мобильный оператор Мегафон назвал главные поводы для поздравлений в 2021 году на основе активности абонентов. Самым любимым праздником в Сибири остаётся Новый год, на который приходится наибольший рост звонков и передачи данных.

Кроме Нового года, самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Алтайском крае стал День знаний. В Кемеровской области самый востребованный праздник – День защиты детей. В Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае, наоборот, проявляли заботу о старшем поколении и много общались в День пожилого человека. Тувинцы сказали много тёплых слов по телефону в День матери. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюблённых.

Телефонные разговоры в Сибири всё ещё остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 23 февраля и 8 марта жители края звонили на 60% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 6%. Исключение – новогодние праздники, когда и голосовой, и интернет-трафик увеличивался почти в 1,5 раза.

В Алтайском крае поздравлять друг друга абоненты МегаФона начинают с 26 декабря, достигая пика к 31 числу – средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в два раза. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с новосибирцами, омичами и томичами. Активно поддерживают связь с Москвой, Ханты-Мансийским автономным округом и Санкт-Петербургом, а за рубежом – с Великобританией, Белоруссией и Германией.