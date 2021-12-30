Внезапный iPhone 13 к новому году. Amic.ru подвёл итоги новогоднего розыгрыша

Новый, 2022 год уже почти наступил, а amic.ru подвёл итоги розыгрыша iPhone 13! Последние две недели, с 16 по 29 декабря, на сайте информагентства и в нашем Instagram проходил розыгрыш нового смартфона. Для участия желающим нужно было приобрести один из нескольких наборов красивых фотозаставок, которые подготовил наш фотограф, а также подписаться на Instagram-аккаунт amic, оставив свой профиль открытым.

Все чеки мы добавили в базу участников, и сегодня, 30 декабря, генератор случайных чисел выбрал нам победителя. Ею оказалась Татьяна Аверина – она выполнила все условия конкурса. Татьяна ответила на звонок наших сотрудников, и, судя по реакции, очень рада внезапному новогоднему подарку от amic.