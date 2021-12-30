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Внезапный iPhone 13 к новому году. Amic.ru подвёл итоги новогоднего розыгрыша

, ИА "Амител"
Победителем стала Татьяна Аверина – генератор случайных чисел выбрал её чек

Новый, 2022 год уже почти наступил, а amic.ru подвёл итоги розыгрыша iPhone 13! Последние две недели, с 16 по 29 декабря, на сайте информагентства и в нашем Instagram проходил розыгрыш нового смартфона. Для участия желающим нужно было приобрести один из нескольких наборов красивых фотозаставок, которые подготовил наш фотограф, а также подписаться на Instagram-аккаунт amic, оставив свой профиль открытым.

Все чеки мы добавили в базу участников, и сегодня, 30 декабря, генератор случайных чисел выбрал нам победителя. Ею оказалась Татьяна Аверина – она выполнила все условия конкурса. Татьяна ответила на звонок наших сотрудников, и, судя по реакции, очень рада внезапному новогоднему подарку от amic.

Каникулы со сказками, а не с телефоном: на какие спектакли сводить детей в Алтайском крае

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 17:49
гiсть

интересно, сколько уникальных участников было. в 8:21 видно, что платили много раз подряд с одних и тех же карт. в том числе и победитель

30.12.2021 18:04
- гость -

"Не будем светить, чтобы не палить"
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