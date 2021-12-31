Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам внесли в Госдуму

Законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторами инициативы стали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, группа депутатов из его партии, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова.
Проект закона, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, подразумевает дополнительную выплату получателям страховых пенсий, по государственному пенсионному обеспечению и "военным" пенсионерам. Размер меры поддержки приравнен к сумме пенсии, которую получают граждане в настоящий момент.
В пояснительной записке отмечаются, что реальные пенсии россиян сокращаются много месяцев подряд, а высокий уровень инфляции негативно влияет на покупательную способность. Перед Новым годом у россиян принято покупать подарки и продукты к праздничному столу, а потому материальная поддержка социальной уязвимой категории граждан будет кстати.
Реализацию инициативы оценивают в 786,2 млрд рублей, из которых 66,4 млрд пойдут на военную пенсию. Деньги предлагается взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего необходимо будет изменить закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Комментарии
!Законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам внесли на рассмотрение в Госдуму"
Чудят по Новый год! Госдума разошлась на каникулы уже..
а платить достойную пенсию не пробовали?
31.12.2021 08:15
- гость -
"а платить достойную пенсию не пробовали?"
Форсу (пиара) тогда нет!
Давно ли жирик завязал людям гречку пачками раздавать? Теперь на новый уровень вышел.