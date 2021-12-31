В Алтайском крае работу магазина приостановили из-за нарушения ковидных ограничений

В Крутихинском районе на 25 суток закрыли магазин "Автомир" за нарушение антиковидных мер. Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю, во время проверки Роспотребнадзор установил, что владелец магазина автозапчастей не обеспечил проведение дезинфекции рабочих мест и соблюдение социальной дистанции.

Также в числе нарушений оказалось несоблюдение входного контроля – в торговой точке индивидуального предпринимателя не измеряли температуру на входе.

В результате суд признал бизнесмена виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Правонарушитель подвергнут административному наказанию в виде приостановления деятельности магазина сроком на 25 суток.