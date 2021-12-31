Алтайскую компанию и бизнесмена наказали за продажу дров и угля по завышенным ценникам

Прокуратура подвела итоги проверки по жалобам граждан о завышенных ценах на топливо для населения Ярового и Славгорода. Как сообщает "Банкфакс", сотрудники надзорного ведомства выявили, что две организации продавали уголь и дрова выше определённого лимита.
В октябре 2021 года краевое управление по тарифам утвердило максимальную цену на кубометр дров в Славгороде и Яровом в размере 1313 рублей. "Планка" для угольного концентрата составила 4376 рублей, а для угля – 3797 рублей в Славгороде и 3881 рубль – в Яровом.
В ходе проверки выяснилось, что ООО "Алтай-СУЭК" и ИП Евсейко В. В. продавали топливо по завышенным ценам. В результате их привлекли к административной ответственности: "Алтай-СУЭК" получил штраф в размере почти 6,2 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель отделался предупреждением.
Комментарии
"почти 6,2 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель отделался предупреждением"
Даже страшно за них - переживут ли такое?
Опять вспоминаются ёлочки и три года колонии.
В этой ситуации самые потерпевшие - компания СУЭК.
Для справки:
Председатель Совета
директоров СУЭК Андрей Мельниченко.
На 20 декабря 2021 состояние $25,37 млрд (+$10,6
млрд в 2021), А могло бы быть еще больше почти на 6,2 тысячи рублей (90 долларов) ,
но не дремлет Алтайская прокуратура.
И опять хоть какой-то движ начался после вопроса Путину.
До этого они все, всё контролировали и изучали ситуацию с.
НАКАЗАЛИ
Так и делают миллиарды обирая нищету.
Покарали наживающихся на сложной ситуации барыг.
Слава прокуратуре!!!
Единственное они бумаги на большую сумму израсходовали с октября.
Но главное справедливость восстановлена
Порода в угле и ТЭЦ угробить. Сколько интересно хапнули поставщики породы
А чё вы хотели?
При буржуинстве каждый ставит такую цену какую хочет! Лишь бы у него покупали...
Наказали за предпринимательство...!?
У нас вообще-то капитализм или нет!?
31.12.2021 10:29
- гость -
Разумеется у нас капитализЬм, но с приставкой .........(самоцензура).