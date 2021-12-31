Алтайскую компанию и бизнесмена наказали за продажу дров и угля по завышенным ценникам

Прокуратура подвела итоги проверки по жалобам граждан о завышенных ценах на топливо для населения Ярового и Славгорода. Как сообщает "Банкфакс", сотрудники надзорного ведомства выявили, что две организации продавали уголь и дрова выше определённого лимита.

В октябре 2021 года краевое управление по тарифам утвердило максимальную цену на кубометр дров в Славгороде и Яровом в размере 1313 рублей. "Планка" для угольного концентрата составила 4376 рублей, а для угля – 3797 рублей в Славгороде и 3881 рубль – в Яровом.

В ходе проверки выяснилось, что ООО "Алтай-СУЭК" и ИП Евсейко В. В. продавали топливо по завышенным ценам. В результате их привлекли к административной ответственности: "Алтай-СУЭК" получил штраф в размере почти 6,2 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель отделался предупреждением.