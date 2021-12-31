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Алтайскую компанию и бизнесмена наказали за продажу дров и угля по завышенным ценникам

, ИА "Амител"
Как выяснила прокуратура, индивидуальный предприниматель и организация решили не ориентироваться на предельные цены
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Прокуратура подвела итоги проверки по жалобам граждан о завышенных ценах на топливо для населения Ярового и Славгорода. Как сообщает "Банкфакс", сотрудники надзорного ведомства выявили, что две организации продавали уголь и дрова выше определённого лимита.

В октябре 2021 года краевое управление по тарифам утвердило максимальную цену на кубометр дров в Славгороде и Яровом в размере 1313 рублей. "Планка" для угольного концентрата составила 4376 рублей, а для угля – 3797 рублей в Славгороде и 3881 рубль – в Яровом.

В ходе проверки выяснилось, что ООО "Алтай-СУЭК" и ИП Евсейко В. В. продавали топливо по завышенным ценам. В результате их привлекли к административной ответственности: "Алтай-СУЭК" получил штраф в размере почти 6,2 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель отделался предупреждением.

С января по март Алтайский край получит более 22 тыс. тонн угля для резервного запаса

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

31.12.2021 09:41
ПЕТР

"почти 6,2 тысячи рублей, а индивидуальный предприниматель отделался предупреждением"
Даже страшно за них - переживут ли такое?

31.12.2021 09:55
Гость

Опять вспоминаются ёлочки и три года колонии.

31.12.2021 09:57
бийчанин

В этой ситуации самые потерпевшие - компания СУЭК.
Для справки:
Председатель Совета
директоров СУЭК Андрей Мельниченко.
На 20 декабря 2021 состояние $25,37 млрд (+$10,6
млрд в 2021), А могло бы быть еще больше почти на 6,2 тысячи рублей (90 долларов) ,
но не дремлет Алтайская прокуратура.

31.12.2021 10:04
- гость -

И опять хоть какой-то движ начался после вопроса Путину.
До этого они все, всё контролировали и изучали ситуацию с.

31.12.2021 10:12
- гость -

НАКАЗАЛИ

31.12.2021 10:16
- гость -

Так и делают миллиарды обирая нищету.

31.12.2021 10:20
- гость -

Покарали наживающихся на сложной ситуации барыг.
Слава прокуратуре!!!

Единственное они бумаги на большую сумму израсходовали с октября.
Но главное справедливость восстановлена

31.12.2021 10:20
- гость -

Порода в угле и ТЭЦ угробить. Сколько интересно хапнули поставщики породы

31.12.2021 10:29
- гость -

А чё вы хотели?
При буржуинстве каждый ставит такую цену какую хочет! Лишь бы у него покупали...
Наказали за предпринимательство...!?
У нас вообще-то капитализм или нет!?

31.12.2021 10:39
- гость -

31.12.2021 10:29
- гость -
Разумеется у нас капитализЬм, но с приставкой .........(самоцензура).

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