Главам регионов поручили обеспечить дополнительные антиковидные меры

Главам регионов поручено обеспечить дополнительные меры для предотвращения распространения COVID-19, достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, а также готовность медорганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19. Как сообщает РИА Новости, такие поручения дала вице-премьер РФ по соцполитике Татьяна Голикова по результатам заседания оперативного штаба.

Как отмечала Голикова, последние семь недель в России снижаются эпидпоказатели, однако ситуация может ухудшиться в будущем.

"Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения, вместе с тем важно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней", – заявила она.