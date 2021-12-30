Путин подписал закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам списывать со счетов граждан социальные выплаты за долги. Как сообщает ТАСС, теперь финансовые организации не могут списывать единовременные социальные выплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заёмщика.

Документ разработали после того, как глава государства на съезде "Единой России" призвал депутатов защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что речь идёт о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".

Согласно закону, банки теперь не могут списывать единовременные соцвыплаты за задолженности по потребительским кредитам, если только заёмщик не дал на это согласия. Должник же может подать в кредитную организацию заявление о сохранении зарплаты или иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума. Однако счёт с таким "иммунитетом" может быть всего один.