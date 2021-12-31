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Ядерной войны не будет. О чём во время телефонного звонка говорили Путин и Байден

, ИА "Амител"
В Кремле заявили, что разговор президентов РФ и США Путина и Байдена полезен обеим сторонам
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся в ночь на 31 декабря, "был полезен обеим сторонам". Так оценили итоги беседы лидеров двух государств в пресс-службе Кремля.

Президент США Джо Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны, так как выигравших в этом вопросе не будет. Также он отметил, что Россией и США накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, об этом ТАСС рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", – сказал Ушаков.

Путин назвал это ключевым моментом, который включён в российские документы по гарантиям безопасности в Европе. Президент объяснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договорённостей с Соединенными Штатами и НАТО.

"Результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ", – заявили в Кремле.

Кроме того, Джо Байден "подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Кремль также подтвердил, что введение "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +73852594466

Комментарии

31.12.2021 10:47
- гость -

А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже

31.12.2021 11:00
- гость -

31.12.2021 10:47
- гость -
А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже

Блеснул интеллектом?)))

31.12.2021 11:08
Павсекакий

Хорошо поговорили, каждый про своё, даже на диалог не похоже. Интересно, какой на самом деле был разговор.

31.12.2021 11:20
- гость -

31.12.2021 11:00
- гость -
А при чем здесь интеллект?

31.12.2021 11:23
- гость -

31.12.2021 11:20
- гость - Совершенно верно, интеллект здесь ни причем, от слова совсем.

31.12.2021 11:34
- гость -

31.12.2021 11:23
- гость -
31.12.2021 11:20
- гость - Совершенно верно, интеллект здесь ни причем, от слова совсем.

31.12.2021 11:37
- гость -

получил пистон от вашингтонского обкома

31.12.2021 11:39
- гость -

Ботан с кольтом не знает, что делать с хулиганом с финкой?..

31.12.2021 11:41
- гость -

31.12.2021 11:34
- гость -
Вот это анекдот да!?
Можете в Аншлаг заявку подавать

31.12.2021 11:42
- гость -

Россия начала создавать купол. Новая зенитная ракетная система С-550 успешно завершила испытания и заступила на боевое дежурство. Система может перехватывать любые цели в космосе.

31.12.2021 11:55
- гость -

11:00- гость –«А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже

Блеснул интеллектом?)))»

Набираем в поисковике: «израиль нанес удар»…
в открывшемся окне подсказки:
по сирии
по ирану
по сектору газа
по дамаску
по ливану
по палестине
по бейруту
по подводной лодке хамас
…………..
а что там в Сирии?
7 декабря 2021 израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Латакия — это жизненно важный порт, через который в Сирию доставляется большая часть импорта.

В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?

31.12.2021 12:00
- гость -

В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?

А Вам не кажется, что перечисленные страны - далеко не любое место? А насчет интеллекта и Вас очень верно подмечено было. Нуль.

31.12.2021 12:05
- гость -

Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны

А ему в ответ: "Вы все сдохните, а мы попадём в рай"?

31.12.2021 12:05
гость

поговорили, называется...
Ну и что, ВСУ отступятся от Донбасса? Да ничуть. Так что столкновению локальному быть.

А это можно было бы избежать, если бы давно признали ДНР и ЛНР, а не стал бы сопли жевать. Принять в Союз наравне с Беларусью эти республики, а заодно Абхазию и Преднестровье после референдумов, иначе и там разожгут конфликт.

31.12.2021 12:06
- гость -

31.12.2021 12:00
- гость -
Как говорит ваш любимый кремлевский персонаж: "кто как обзывается..."
А вообще жизненный опыт показывает, что об отсутствии интеллекта беспокоятся отнюдь не его носители...

31.12.2021 12:06
- гость -


В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?

Вообще-то речь о: "Президент США Джо Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны, так как выигравших в этом вопросе не будет. Также он отметил, что Россией и США накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, об этом ТАСС рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков."

Набираем в поисковике: «израиль нанес удар»…
в открывшемся окне подсказки:
по сирии
по ирану
по сектору газа
по дамаску
по ливану
по палестине
по бейруту
по подводной лодке хамас

И не надо сравнивать удары Израиля по этим странам, и с противостоянием России и Америки.

31.12.2021 12:08
- гость -

12:05
гость
А это можно было бы избежать, если бы давно признали ДНР и ЛНР, а не стал бы сопли жевать. Принять в Союз наравне с Беларусью эти республики, а заодно Абхазию и Преднестровье после референдумов, иначе и там разожгут конфликт.
-------
Ещё пару миллионов голодных ртов? Тогда у тебя вообще отберут пенсию. Думай, прежде чем писать.

31.12.2021 12:09
- гость -

противостоянием России и Америки.
---------
Ахахах, противостояние. Насмешнил)

31.12.2021 12:11
гость

эти территории отнюдь не нищие, бедственное положение там по причине противостояния с властью и притеснения властью

31.12.2021 12:12
- гость -

Тогда у тебя вообще отберут пенсию.

Да это тролль. Пытается всех убедить, что сдохнуть за дворцы и яхты обязанность каждого россиянина.

31.12.2021 12:15
гость

Да это тролль. Пытается всех убедить, что сдохнуть за дворцы и яхты обязанность каждого россиянина.


Какое узкое мышление у тебя, убогий, я же исхожу из интересов проживающих там народов

31.12.2021 12:18
1

12:00 - гость -" А Вам не кажется, что перечисленные страны - далеко не любое место?"

К первому комментарию никакого отношения не имею, чтобы было понятно, пусть там гость, а тут ник 1.

Оказывается, перечисленные страны, это не любое место, а конкретные страны. Во как!
Как оказывается Вас окружают одни нули. Но если Вы считаете, что любое место, это может быть Антарктида, то давайте мериться нулями. А вообще-то, Вы не ответили про интеллект Израиля, который пуляет куда захочет, зассали.

31.12.2021 12:20
- гость -

Мда ..и сдесь уже срач умудрились развести...

31.12.2021 12:20
- гость -

я же исхожу из интересов проживающих там народов

Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.

31.12.2021 12:20
гость

А вообще-то, Вы не ответили про интеллект Израиля, который пуляет куда захочет, зассали.



что интересно, президент Израиля и его супруга - выходцы из Беларуси

31.12.2021 12:20
- гость -

12:11
гость
эти территории отнюдь не нищие, бедственное положение там по причине противостояния с властью и притеснения властью
------------
Ну так двигай туда и бери власть в свои руки, чего сидишь то с полным брюхом?

31.12.2021 12:21
- гость -

12:06 - гость -" И не надо сравнивать удары Израиля по этим странам, и с противостоянием России и Америки."

И почему не надо? Почему одной стране можно бомбить кого попало, а когда Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь - это плохо?

31.12.2021 12:22
- гость -

12:20
- гость -
Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.
-=-----------
Это какой то бешенный комми гадит. У него уже в крови, кормить бантустаны за счёт своего населения.

31.12.2021 12:23
гость

Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.


зачем "или"? Любой адекватный человек защищает интересы людей здесь и там, т.к. "там" тоже наши люди и защита их - наша обязанность

31.12.2021 12:24
- гость -

12:21
- гость -
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь - это плохо?
--------
Ты поддерживаешь Жириновского в бомбёжке Украины?

31.12.2021 12:26
гость

любой адекватный человек высказывания Жириновского не примет во внимание. Что с дурачка взять?

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