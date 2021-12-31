Ядерной войны не будет. О чём во время телефонного звонка говорили Путин и Байден

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся в ночь на 31 декабря, "был полезен обеим сторонам". Так оценили итоги беседы лидеров двух государств в пресс-службе Кремля.

Президент США Джо Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны, так как выигравших в этом вопросе не будет. Также он отметил, что Россией и США накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, об этом ТАСС рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", – сказал Ушаков.

Путин назвал это ключевым моментом, который включён в российские документы по гарантиям безопасности в Европе. Президент объяснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договорённостей с Соединенными Штатами и НАТО.

"Результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ", – заявили в Кремле.

Кроме того, Джо Байден "подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Кремль также подтвердил, что введение "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".