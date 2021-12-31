Ядерной войны не будет. О чём во время телефонного звонка говорили Путин и Байден

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся в ночь на 31 декабря, "был полезен обеим сторонам". Так оценили итоги беседы лидеров двух государств в пресс-службе Кремля.
Президент США Джо Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны, так как выигравших в этом вопросе не будет. Также он отметил, что Россией и США накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, об этом ТАСС рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", – сказал Ушаков.
Путин назвал это ключевым моментом, который включён в российские документы по гарантиям безопасности в Европе. Президент объяснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договорённостей с Соединенными Штатами и НАТО.
"Результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ", – заявили в Кремле.
Кроме того, Джо Байден "подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Кремль также подтвердил, что введение "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Комментарии
А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже
31.12.2021 10:47
- гость -
А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже
Блеснул интеллектом?)))
Хорошо поговорили, каждый про своё, даже на диалог не похоже. Интересно, какой на самом деле был разговор.
31.12.2021 11:00
- гость -
А при чем здесь интеллект?
31.12.2021 11:20
- гость - Совершенно верно, интеллект здесь ни причем, от слова совсем.
31.12.2021 11:23
- гость -
31.12.2021 11:20
- гость - Совершенно верно, интеллект здесь ни причем, от слова совсем.
получил пистон от вашингтонского обкома
Ботан с кольтом не знает, что делать с хулиганом с финкой?..
31.12.2021 11:34
- гость -
Вот это анекдот да!?
Можете в Аншлаг заявку подавать
Россия начала создавать купол. Новая зенитная ракетная система С-550 успешно завершила испытания и заступила на боевое дежурство. Система может перехватывать любые цели в космосе.
11:00- гость –«А может лучше бы уже бахнули.
Задолбало всех и всё уже
Блеснул интеллектом?)))»
Набираем в поисковике: «израиль нанес удар»…
в открывшемся окне подсказки:
по сирии
по ирану
по сектору газа
по дамаску
по ливану
по палестине
по бейруту
по подводной лодке хамас
…………..
а что там в Сирии?
7 декабря 2021 израильские ВВС нанесли авиаудар по портовому району сирийского города Латакия. Латакия — это жизненно важный порт, через который в Сирию доставляется большая часть импорта.
В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?
В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?
А Вам не кажется, что перечисленные страны - далеко не любое место? А насчет интеллекта и Вас очень верно подмечено было. Нуль.
Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны
А ему в ответ: "Вы все сдохните, а мы попадём в рай"?
поговорили, называется...
Ну и что, ВСУ отступятся от Донбасса? Да ничуть. Так что столкновению локальному быть.
А это можно было бы избежать, если бы давно признали ДНР и ЛНР, а не стал бы сопли жевать. Принять в Союз наравне с Беларусью эти республики, а заодно Абхазию и Преднестровье после референдумов, иначе и там разожгут конфликт.
31.12.2021 12:00
- гость -
Как говорит ваш любимый кремлевский персонаж: "кто как обзывается..."
А вообще жизненный опыт показывает, что об отсутствии интеллекта беспокоятся отнюдь не его носители...
В Израиле просто считают, что они могут нанести ракетный или авиаудар по любому месту. Им будете предъявлять требования по поводу блеска интеллекта?
Вообще-то речь о: "Президент США Джо Байден во время звонка несколько раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны, так как выигравших в этом вопросе не будет. Также он отметил, что Россией и США накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире, об этом ТАСС рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков."
Набираем в поисковике: «израиль нанес удар»…
в открывшемся окне подсказки:
по сирии
по ирану
по сектору газа
по дамаску
по ливану
по палестине
по бейруту
по подводной лодке хамас
И не надо сравнивать удары Израиля по этим странам, и с противостоянием России и Америки.
12:05
гость
А это можно было бы избежать, если бы давно признали ДНР и ЛНР, а не стал бы сопли жевать. Принять в Союз наравне с Беларусью эти республики, а заодно Абхазию и Преднестровье после референдумов, иначе и там разожгут конфликт.
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Ещё пару миллионов голодных ртов? Тогда у тебя вообще отберут пенсию. Думай, прежде чем писать.
противостоянием России и Америки.
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Ахахах, противостояние. Насмешнил)
эти территории отнюдь не нищие, бедственное положение там по причине противостояния с властью и притеснения властью
Тогда у тебя вообще отберут пенсию.
Да это тролль. Пытается всех убедить, что сдохнуть за дворцы и яхты обязанность каждого россиянина.
Да это тролль. Пытается всех убедить, что сдохнуть за дворцы и яхты обязанность каждого россиянина.
Какое узкое мышление у тебя, убогий, я же исхожу из интересов проживающих там народов
12:00 - гость -" А Вам не кажется, что перечисленные страны - далеко не любое место?"
К первому комментарию никакого отношения не имею, чтобы было понятно, пусть там гость, а тут ник 1.
Оказывается, перечисленные страны, это не любое место, а конкретные страны. Во как!
Как оказывается Вас окружают одни нули. Но если Вы считаете, что любое место, это может быть Антарктида, то давайте мериться нулями. А вообще-то, Вы не ответили про интеллект Израиля, который пуляет куда захочет, зассали.
Мда ..и сдесь уже срач умудрились развести...
я же исхожу из интересов проживающих там народов
Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.
А вообще-то, Вы не ответили про интеллект Израиля, который пуляет куда захочет, зассали.
что интересно, президент Израиля и его супруга - выходцы из Беларуси
12:11
гость
эти территории отнюдь не нищие, бедственное положение там по причине противостояния с властью и притеснения властью
------------
Ну так двигай туда и бери власть в свои руки, чего сидишь то с полным брюхом?
12:06 - гость -" И не надо сравнивать удары Израиля по этим странам, и с противостоянием России и Америки."
И почему не надо? Почему одной стране можно бомбить кого попало, а когда Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь - это плохо?
12:20
- гость -
Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.
-=-----------
Это какой то бешенный комми гадит. У него уже в крови, кормить бантустаны за счёт своего населения.
Вот это вас и выдаёт, любой адекватный человек, в первую очередь исходит из интересов народа проживающих не там, а здесь.
зачем "или"? Любой адекватный человек защищает интересы людей здесь и там, т.к. "там" тоже наши люди и защита их - наша обязанность
12:21
- гость -
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь - это плохо?
--------
Ты поддерживаешь Жириновского в бомбёжке Украины?
любой адекватный человек высказывания Жириновского не примет во внимание. Что с дурачка взять?