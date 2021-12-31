Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Превышение скорости, выезд на "встречку" и другие трюки на дороге могут обернуться реальным сроком для злостных нарушителей ПДД. 30 декабря президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит уголовную ответственность для лихачей-рецидивистов, сообщает "Российская газета".

Если водителя, который был уже ранее дважды лишён прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час, за выезд на встречную полосу движения, за выезд на встречные трамвайные пути, поймают в третий раз, ему выпишут крупный штраф. Его размер составит от 300 до 500 тысяч рублей или он будет равен заработной плате осуждённого за два-три года.

Максимальное наказание за агрессивное вождение составит три года лишения свободы с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.