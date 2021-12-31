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"В интересах следствия". Следком рассказал, за что возбудил дело против главы Ярового

, ИА "Амител"
Сейчас проверяется причастность к преступлению всех должностных лиц Ярового, ответственных за прохождение отопительного сезона

Глава "замерзающего" Ярового Виталий Самобочий, который стал подозреваемым по уголовному делу, был отстранён от должности в "интересах следствия", об этом сообщает "Толк" со ссылкой на ответ СУ СКР по Алтайскому краю. Пока не закончится расследование, он не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. А если будет назначен суд, то возобновить свою работу в качестве руководителя города получится только после его окончания.

В ведомстве изданию уточнили, что уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ) было возбуждено в ноябре 2021 года. Сейчас следователи проверяют причастность к преступлению всех должностных лиц Ярового, ответственных за прохождение отопительного сезона.

Как ранее сообщал amic.ru, 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего. При этом депутаты Ярового выступили против этой меры и настаивали на том, что Самобочий "вывез на себе" весь объём работ по возвращению в муниципалитет ТЭЦ и восстановлению управляемости в теплоснабжении.

28 декабря городское собрание депутатов назначило исполняющим обязанности главы города Николая Бачурина.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было недостаточно.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением.

14 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим чрезвычайной ситуации в Яровом и ввёл режим повышенной готовности. Отметим, что действовал режим ещё с 2019 года, когда в городе начались проблемы с отоплением. Через четыре дня, 18 декабря, на Яровом вновь произошло ЧП – котлы № 9 и 10 вышли из строя. Ремонтные работы и испытания завершили к утру следующего дня.

Отметим, что Виталия Самобочего назначили на должность главы Ярового 1 ноября 2017 года и срок его полномочий составлял пять лет.


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