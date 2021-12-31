Случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявили у беременной

Первый в мире случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом выявили в Израиле у беременной женщины, сообщает РИА Новости. Такой "дуэт" вирусов учёные назвали "флурона".

Известно, что роженица не ставила прививку от коронавируса. Анализы были взяты несколько раз и все они подтвердили у женщины наличие сразу двух вирусов. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, за её состоянием наблюдают врачи.

Медики в Израиле изучают этот случай. Кроме того, они не исключают вероятность того, что параллельные заражения могли происходить и ранее, просто они не были диагностированы.

Как ранее сообщал amic.ru, учёные установили, что передача коронавируса от матери к плоду происходит примерно в 5% случаев. При этом это не вызывает каких-либо фатальных изменений у ребёнка, не приводит к формированию пороков и аномалий развития.