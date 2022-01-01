Барнаульский автовокзал предупредил об отмене некоторых рейсов на новогодние праздники

Автовокзал Барнаула решил отменить некоторые автобусные рейсы из-за сниженного пассажиропотока. Информация появилась на сайте предприятия.

"В новогодние каникулы часть рейсов отменены перевозчиками в связи с низким спросом, будьте внимательны", – сказано в сообщении.

Подробная информация о расписании автобусов есть на сайте автовокзала. Узнать, какие рейсы отменены, можно и по телефону справочной службы (83852) 61-79-79.

Также в Алтайском крае изменили график электричек: некоторые поезда в период новогодних каникул ходить не будут.